Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН

Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН

Спасибо за праздник, друзья!

25-летие ПЛН в «Квартале Мейера»: как это было

Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей. А в конце лета провели торжественный вечер в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера».

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

На территории будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

На Советской Армии у ж/д моста

На Рижском шоссе в Моглино

на Вокзальной у «Авара»

Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?

«ПЛН в лицах»: Максим Костиков о роли Псковской Ленты Новостей в жизни региона

Александр Братчиков: ПЛН позволяет находиться в гуще событий

День в истории ПЛН. 8 сентября

«Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: обозреватель Ульяна Лаблюк

Юрий Сорокин: На протяжении многих лет лицо ПЛН остается неизменным

Андрей Ермаков: ПЛН не спекулирует на проблемных вопросах

День в истории ПЛН. 5 сентября

День в истории ПЛН. 4 сентября

«Гонки по вертикали»: За ПЛН!

Председатель Псковского областного суда: Работа ПЛН заслуживает особого признания

День в истории ПЛН. 3 сентября

СОБЫТИЕ: Торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

День в истории ПЛН. 1 сентября

Игорь Иванов: ПЛН – это драйвер информационного пространства Псковской области

Роман Романов: ПЛН — это нервная система Псковской области

Псковский дискуссионный клуб поздравил ПЛН с 25-летием

Жители региона видят картину жизни глазами ПЛН — Александр Хлопков

Игорь Дитрих пожелал ПЛН чаще выносить в публичную плоскость сложные вопросы

Наталья Мельникова: На интервью ПЛН приходишь, как на экзамен

Музейную тыкву с логотипом ПЛН подарила заведующая музеем Софьи Ковалевской

Александр Козловский: ПЛН формирует реальность жителей Псковской области

Руководство «Гражданской прессы» наградили благодарностями комитета Госдумы

Лидеры псковских отделений политических партий соревновались за «голос ПЛН»

Ольга Тимофеева: Желаю ПЛН не расслабляться

ПЛН очень любит свое дело и родной регион - Вера Емельянова

Максим Костиков назвал секрет успеха ПЛН

Петр Крупеня: Желаю ПЛН многие десятилетия успехов

Стартовал торжественный вечер в честь 25-летия ПЛН

Первые гости прибывают на торжественный прием в честь 25-летия ПЛН

Александр Савенко: Начальники приходят и уходят, а ПЛН остается

Андрей Турчак: ПЛН создает тренды в медийной сфере региона

Борис Елкин: ПЛН уже четверть века честно и объективно освещает жизнь региона

«Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся. ВИДЕО

«Прессинг»: Рецепт выживания, СМИ — вечевая площадь, все умрут, а мы останемся

Гости вечера-медиабрифинга в честь 25-летия ПЛН. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественный вечер в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественный прием в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится 29 августа

Георгий Василевич: ПЛН всегда говорит со своими читателями о самом важном

День в истории ПЛН. 29 августа

Николай Козловский: Трудом талантливых сотрудников формировался уникальный стиль ПЛН

Михаил Ведерников: ПЛН определяет медийный ландшафт Псковской области

«Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера

Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН — писатель Андрей Канавщиков

День в истории ПЛН. 27 августа

День в истории ПЛН. 26 августа

Владимир Компаниец: ПЛН — один из тех источников, которым я доверяю

День в истории ПЛН. 25 августа

ПЛН-25. Вызовы для лидера

Дмитрий Быстров: ПЛН — востребованный ресурс с профессиональной командой

День в истории ПЛН. 21 августа

День в истории ПЛН. 22 августа

Андрей Маковский: ПЛН – это профессионализм, легкость и новизна

«Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: выпускающий редактор Ксения Иванова

ПЛН помогает поддерживать доверие к налоговой службе — Анна Кутузова

День в истории ПЛН. 20 августа

День в истории ПЛН. 19 августа

День в истории ПЛН. 18 августа

Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 5

День в истории ПЛН. 14 августа

Андрей Козлов: ПЛН дает возможность увидеть уникальных людей и узнать их мнение

Владимир Кузь: ПЛН – основной источник информации о жизни Псковской области

Игорь Романов: ПЛН дает возможность выступить всем политическим силам

ПЛН объективно доносит информацию о жизни региона — Дмитрий Михайлов

День в истории ПЛН. 12 августа

День в истории ПЛН. 11 августа

Антон Минаков: ПЛН всем предоставляет возможность высказывать свое мнение

Евгений Панферов: Я пользуюсь информацией от ПЛН с полным доверием

Антон Дымов: ПЛН — главный новостной источник региона

Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пилот аэростата о полете над Псковом на празднике ПЛН: Такого ещё не было

Аэростат запустили в небо на празднике Псковской Ленты Новостей

Фотофакт: Воздушный шар для аэростата надувают в парке Строителей

Победителей конкурса логотипов ПЛН наградили на празднике в парке Строителей

Ценные призы рызыгрывают на празднике к 25-летию ПЛН

На празднике ПЛН выступила Псковская федерация ушу

Праздник 25-летия ПЛН стартовал в Пскове. Фото

Полет на воздушном шаре могут выиграть псковичи на празднике ПЛН

Александр Савенко: Все мы - большая семья ПЛН

Освоить стрельбу из лука смогут гости праздника ПЛН

Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН

Псковичи могут попробовать авторское мороженое в парке Строителей

Полакомиться хотдогами могут гости праздника ПЛН

Фотозона работает на празднике ПЛН в парке Строителей

Фотофакт: Аэростат подготавливают на празднике 25-летия ПЛН

Торговые ряды готовы принимать псковичей на празднике ПЛН

Тала Нещадимова: На праздник к 25-летию ПЛН лучше захватить зонтики

Праздник 25-летия ПЛН пройдёт в Пскове 19 июля

Псковская федерация ушу выступит на празднике ПЛН в парке Строителей

Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 4

Денис Иванов: Благодаря ПЛН жители получают самую точную информацию

Поиграть с робособакой смогут псковичи на празднике ПЛН

Николай Королев: Победители конкурса талантов на празднике ПЛН получат специальные призы

Спеть в «караоке» и опробовать игру о безопасности интернета смогут гости на празднике ПЛН

Гости праздника ПЛН сыграют в лотерею на подъем шара

Фудтраки и авторские сувениры ждут гостей на празднике ПЛН в Пскове

Объявлены победители конкурса логотипов к 25-летию Псковской Ленты Новостей

Евгений Михайлов: На ПЛН наиболее объективная информация

Праздник к 25-летию ПЛН станет темой брифинга в пресс-центре

Органистка из Швейцарии даст единственный концерт в Пскове 20 июля

У псковичей остался последний шанс принять участие в конкурсе креативных логотипов ПЛН

Певица Елена Васильчикова: ПЛН даёт возможность артистам быть частью чего-то большого

Александр Прокофьев: ПЛН поднимает интересные вопросы

На празднике ПЛН в парке Строителей выступит псковская звезда

Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу

Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей

Борис Елкин о запуске аэростата: ПЛН вносит большой вклад в развитие города

ООО «ЗЕНЧА»: Для нас ПЛН — не просто медиаресурс, а партнер в развитии

Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3

Логотип ПЛН выложили из клубники

Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов

Гелена Самохвалова: ПЛН — это поток свежей информации для псковичей

Детей героев СВО поднимут в небо на аэростате на празднике в честь 25-летия ПЛН

Армен Мнацаканян: ПЛН — главный рупор Псковской области

Взгляд с небес: аэронавт Максим Валуев о праздничном полёте в честь 25-летия ПЛН

Объявлен призовой фонд конкурса креативно выложенных логотипов ПЛН

ПЛН-25. Три кита успеха

Из цветов, огурцов и спичек выложили логотип ПЛН. ФОТО

Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников

ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова

Гости праздника ПЛН в преддверии Дня города поднимутся в небо

Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе

В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания

Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН

Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО

Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова

Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение

Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2

Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность

Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе

Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО

Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей

Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН

Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!»

Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет

Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей

Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики

Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН

Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН»

Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области

Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном

Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН

Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей

Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона

Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО

Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове

Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове

Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове

Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове

Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!»

Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

«Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН

Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО

Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове

Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!»

Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове

За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн

Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН

Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове

«Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове

Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!»

Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1

Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин

Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая

Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы

Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи

Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая

Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся

Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН

«Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая

Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна

Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая

ПЛН-25. Вверх!

Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая

Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая

Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая

Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове

Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая

Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН

Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН

Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая

Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок

Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН

Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха

Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая

Кто придумал ПЛН?

Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей

Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед

«Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно

Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить

Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН»

Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие

Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе

Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны

«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО

«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы

Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации

«ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах»

«Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН

ПЛН-25. Миллениум

Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией

Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН

Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия

«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО

Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах»

Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер»

Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда

Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны

«История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН

Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина

Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН

Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером

Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН

Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО

Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM»

Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте

Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов

Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле

Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве

Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем

Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни

Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса»

Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса»

Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН»

Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН

Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия

Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст

Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН

ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов

Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области

Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН

Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников

Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона

Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН…

Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН

Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН»

ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям

«Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО

Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально

ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова