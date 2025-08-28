Автофестиваль состоится в Пскове в рамках 25-летия ПЛН

Автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25» состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.
На территории будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.
Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.
Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто» и «Автосалон 1».
Категория 6+
Ранее в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоялся детский праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. Накануне Дня города ПЛН подарила жителям областного центра яркое мероприятие с поднятием в небо аэростата в парке Строителей. А в конце лета провели торжественный вечер в зале событий и торжеств «18||88» в «Квартале Мейера».