Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона

Историю появления первого китайского бренда на территории Псковской области рассказал в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель автосалона «Автомобильный Центр Псков» (CHERY на Ижорского, 36) Артем Гаврилов.
Руководитель подчеркнул, что выбор делался не только исходя из того, какой автомобиль продавать, но и с позиции доступности технического обслуживания.
«На тот момент, это был далекий 2011 год, решение принималось не только с позиции, какой автомобиль продать, но и как его обслужить, то есть с точки зрения его дальнейшей судьбы. Не хотелось просто бросать людей. И Chery выделялась по сравнению с другими конкурентами тем, что устанавливали двигатели Mitsubishi. А это были до боли известные всем двигатели, их знали наши специалисты, их легко можно было обслужить. Было все сервисное и диагностическое оборудование. Эти двигатели надежны. Вопрос заключался в том, что они были не только зарекомендовавшими себя агрегатами, но и находились в хорошей ценовой нише. Люди, которые приходили к нам, могли выбрать как дешевый автомобиль, так и более дорогой», – добавил Артем Гаврилов.
Напомним, «Автомобильный Центр Псков» (CHERY на Ижорского, 36) выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25».
Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.
Категория 6+