АвтоМир / За рулём

Историю появления бренда Chery в Пскове рассказал руководитель автосалона

Историю появления первого китайского бренда на территории Псковской области рассказал в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM) руководитель автосалона «Автомобильный Центр Псков» (CHERY на Ижорского, 36) Артем Гаврилов.

«Наш дилерский центр работает с маркой Chery уже на протяжении 15 лет, то есть на псковском рынке мы 15 лет представлены. Это был, наверное, первый китайский автобренд, который был в нашей области. Мы себя уже зарекомендовали, как надежного партнера для тех, кто ищет автомобиль, ну и, конечно, как отличный сервисный центр, который помогает людям передвигаться спокойно, с уверенностью», – сказал Артем Гаврилов.

Руководитель подчеркнул, что выбор делался не только исходя из того, какой автомобиль продавать, но и с позиции доступности технического обслуживания.

«На тот момент, это был далекий 2011 год, решение принималось не только с позиции, какой автомобиль продать, но и как его обслужить, то есть с точки зрения его дальнейшей судьбы. Не хотелось просто бросать людей. И Chery выделялась по сравнению с другими конкурентами тем, что устанавливали двигатели Mitsubishi. А это были до боли известные всем двигатели, их знали наши специалисты, их легко можно было обслужить. Было все сервисное и диагностическое оборудование. Эти двигатели надежны. Вопрос заключался в том, что они были не только зарекомендовавшими себя агрегатами, но и находились в хорошей ценовой нише. Люди, которые приходили к нам, могли выбрать как дешевый автомобиль, так и более дорогой», – добавил Артем Гаврилов.

Напомним, «Автомобильный Центр Псков» (CHERY на Ижорского, 36) выступает партнером автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25». Здесь будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Категория 6+