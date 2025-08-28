АвтоМир / За рулём

Новгородцы смогут оплатить проезд в транспорте в мобильном приложении

При взаимодействии регионального минтранса и компании Яндекс для жителей Великого Новгорода скоро появится возможность оплаты проезда в автобусах и троллейбусах в приложении Яндекс Go: через QR-код или Bluetooth-метку, сообщается в Telegram-канале министерства по транспорту Новгородской области.

Фото: Минтранс Новгородской области / Telegram

Для оплаты проезда пассажиру нужно отсканировать QR-код в салоне и подтвердить оплату проезда. Также купить билет можно с помощью Bluetooth-метки в транспорте – достаточно активировать Bluetooth на телефоне, открыть сервис и выбрать нужный автобус или троллейбус. После того, как смартфон поймает сигнал метки, можно будет купить билет. Оба варианта позволят определить конкретный маршрут и оплатить проезд именно в нем.

Деньги спишутся с карты, которая уже используется для покупок в сервисах Яндекса. Билет будет в разделе «Мой билет» и в истории заказов.

В настоящее время завершается настройка оборудования. Великий Новгород станет вторым регионом в России, где можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте через Яндекс Go.