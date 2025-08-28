АвтоМир / За рулём

Приставы за 8 месяцев взыскали с нетрезвых псковских водителей более 6 млн рублей

В Псковской области зафиксировано снижение числа штрафов за вождение в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по региону.

С начала 2025 года на исполнении в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области находилось более 700 исполнительных производств о взыскании административных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения, что на 12% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Тенденция к снижению поступления исполнительных документов данной категории наблюдается уже несколько лет подряд, заявили в ведомстве.

В целях принудительного взыскания «пьяных штрафов» в рамках 14 производств наложен арест на имущество, принадлежащее должникам, на сумму более 2 миллионов рублей. Временно ограничен выезд из Российской Федерации 319 правонарушителям. За 8 месяцев судебные приставы Псковской области взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 6 миллионов рублей. В УФССП отметили, что чаще всего должниками по данной категории становятся жители города Пскова, города Великие Луки и города Печоры.

Напомним, повторное вождение в нетрезвом виде является уголовно наказуемым деянием.