АвтоМир / За рулём

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 декабря

30.09.2025 20:19|ПсковКомментариев: 0

Правительство продлило эмбарго на экспорт бензина до конца года, сообщила пресс-служба кабмина.

«Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, в том числе непосредственных производителей», — говорится в заявлении.

Эмбарго для непроизводителей действует с 1 марта, в конце июля его распространили на крупных производителей нефтепродуктов.

Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей, включая приобретенные на биржевых торгах. Ограничения также действуют до конца этого года.

«При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется», — уточнили в пресс-службе.

Биржевые и розничные цены на бензин стали расти летом и осенью. Главы некоторых регионов жалуются на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал наличие небольшого дефицита нефтепродуктов, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков, пишет РИА Новости

Вводя запрет на вывоз бензина, власти рассчитывают насытить внутренний рынок и пресечь серый экспорт. Под ним подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают топливо по внутренней цене, а за рубеж продают по более высокой.

