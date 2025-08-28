←   ПЛН
За рулём

Нетрезвого водителя поймали инспекторы ДПС в Пскове этой ночью

01.10.2025 11:42|ПсковКомментариев: 0

Полиция выявила нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 30 сентября в Пскове у дома по улице Шоссейной инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки машину Skoda. Как оказалось, этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» житель Псковского района, мужчина 1982 года рождения.

Ранее еще один водитель в нетрезвом виде был выявлен на территории Печорского округа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
