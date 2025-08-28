АвтоМир / За рулём

Полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков-2025» приняли участие в гонках. ФОТО

Полуфиналистки фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков-2025» приняли участие в гонках и смогли устроить экспресс-фотосессию, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Егор Федоров

Девушки начали активную подготовку к полуфинальному шоу. У них уже идут репетиции дефиле и хореографии, фотосессии и мастер-классы. Одним из таких стал коллективный заезд на картинге, где участницы смогли на гоночной трассе узнать, кто быстрее всех.

В категории «Мисс» места распределились следующим образом:

1 место — Ксения Моисеева

2 место — Кристина Беседина

3 место — Алина Жолобова

В категории «Миссис»:

1 место — Галина Носкова

2 место — Оксана Дягтеренко

3 место — Марина Радионова

«Поздравляем участниц с первыми победами!» - добавили организаторы.

Напомним, ранее состоялся большой открытый кастинг фестиваля «Мисс/Миссис Псков-2025». На него пригласили чуть более 40 человек, а желание участвовать изъявили свыше 110 претенденток. По итогам кастинга в полуфинал прошли 28 псковичек в категориях «Мисс» и «Миссис».