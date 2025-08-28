АвтоМир / За рулём

Подведены итоги четвёртого этапа Кубка Псковской области по автомобильному многоборью

Подведены итоги четвёртого этапа Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью, спринт-слалома «Кубок Александра Невского». Гонка состоялась на горе Соколиха в Псковском районе 27 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации автомобильного спорта.

Фотографии: Федерация автомобильного спорта Псковской области

Соревнования проходили с участием 30 спортсменов из Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. В абсолютном зачёте победу одержал петербуржец Павел Алексеев. Псковичи Павел Захарченко и Вадим Евстигнеев заняли второе и третье места соответственно. Кроме того, Алексеев выиграл командный зачёт вместе с пилотами из Петербурга Ильёй Шитиком и Михаилом Красовицким, а также завоевал «золото» в зачёте «2WD», в котором второе место занял пскович Владислав Дивисенко, а Шитик замкнул лидирующую тройку.

К серебру в «абсолюте» Павел Захарченко добавил победу в зачёте «Наша Классика». Второе место занял Вадим Евстигнеев, третье – Александр Головков, также из Пскова. На счету псковичей весь пьедестал в классе PRT, где выиграл Максим Пятько, второе время показал Илья Онищук, третье – Алексей Колягин.

В рамках областного первенства единственным участником оказался пскович Данила Волков, сохранивший первое место в сводной таблице автомногоборья по итогам четырёх этапов. В кубковой классификации все три первых места занимают псковичи – Егор Богатенков, Александр Головко и Владислав Дивисенко соответственно.

Финальный этап автомногоборья «Осенние виражи» пройдёт 25 октября.