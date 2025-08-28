АвтоМир / За рулём

Врач оценила решение сразу лишать водительских прав при выявлении опасных заболеваний

В России с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, в том числе психических расстройств. Эти изменения вызваны необходимостью повышения безопасности на дорогах и предотвращения потенциально опасных ситуаций. Врач Екатерина Дмитренко рассказала, как именно будут осуществляться новые ограничения.

Согласно информации, предоставленной РЕН ТВ, в случае, если у водителя будет диагностировано заболевание, которое является противопоказанием для вождения, его водительские права будут автоматически аннулироваться. Это значит, что как только врач поставит диагноз, уведомление об этом будет отправлено в Министерство внутренних дел (МВД), и удостоверение будет недействительным.

Ранее водители с заболеваниями, не позволяющими управлять транспортным средством, могли продолжать использовать свои права до окончания их действия, которое составляет 10 лет. Новые изменения призваны предотвратить такой риск и обеспечить лучшее соответствие между условиями здоровья водителя и его правом на управление автомобилем.

Врач Екатерина Дмитренко считает, что данная инициатива является важным шагом на пути к улучшению безопасности дорожного движения: «Эти изменения помогут защитить не только самих водителей, но и других участников дорожного движения. Опасные заболевания могут значительно снизить реакцию человека, его способность оценивать ситуацию и принимать правильные решения на дороге. Уверена, что эта мера спасет множество жизней».

Кроме того, Екатерина Дмитренко упомянула, что важно создать систему, при которой водитель сможет получать информацию о своем состоянии здоровья и принимать обоснованное решение о необходимости воздержаться от вождения до получения медицинского освидетельствования, пишет RuNews24.ru.