В России предложили установить «потолок» цен на АЗС

В России предложили установить «потолок» цен на АЗС — максимально допустимые на топливо на заправках. С инициативой ввести «потолок» цен на заправках выступил Национальный автомобильный союз (НАС).

«В условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий «потолок» цен на АЗС — специальный механизм контроля. Он должен рассчитываться с помощью ценового индекса: стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции», — пояснил президента союза Антон Шапарин в своем письме к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Ранее СМИ писали, что в ряде субъектов страны некоторые заправки стали ограничивать отпуск топлива, а также повышать цены. В частности, несетевые АЗС подняли стоимость примерно на 10%, или на 5–8 рублей к прайсу сетевиков. Сообщалось о таких случаях в Тамбовской, Тверской, Липецкой областях, пишут «Известия».

Письмо Национального автомобильного союза поступило в ФАС и будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили в антимонопольной службе. Там также отметили, что служба осуществляет постоянный мониторинг цен на топливо на 12 тыс. АЗС. Ранее ФАС уже возбудила дело в отношении ООО «Газпром ГНП продажи» — в мае-июне 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 на 74%, АИ-95 — на 50%. Дело находится на рассмотрении, заявили в ведомстве.