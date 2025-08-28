АвтоМир / За рулём

ОСАГО в ряде регионов подорожает вдвое в ближайшие месяцы

В РФ увеличат коридор тарифов по ОСАГО на 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов. Сейчас, устанавливая цену страховщики вынужденно смещаются к верхней планке, сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов. У них уменьшается возможность индивидуализировать стоимость. В регуляторе намерены расширить границы тарифного коридора, чтобы это исправить.

В октябре совет директоров Центробанка (ЦБ) одобрил этот проект. Скоро его планируют направить в Минюст, рассказал Илья Смирнов. В ближайшие месяцы он уже заработает.

Кроме того, решено вдвое повысить территориальный коэффициент для регионов из красной зоны. Сейчас в списке Банка России их два — Республика Ингушетия и Новосибирская область. За счет этого всей стране не придется платить за регионы из этого перечня, пояснил Илья Смирнов.

После вступления в силу описанных изменений верхняя граница тарифного коридора (базовой ставки) для легковых авто составит 8665 рублей, а нижняя — 1399, рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Эту ставку страховщик самостоятельно определяет для каждого водителя, затем она умножается на коэффициенты (учитывается территория, стаж водителя, мощность двигателя и т.д.), пишут «Известия».

За счет двух названных изменений стоимость ОСАГО максимально может вырасти в 2,3 раза, рассказал директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Но это будет экстремальный случай — речь о самом аварийном водителе, у которого машина зарегистрирована в регионе из красной зоны.

В целом же тарификация станет более сбалансированной, считает директор по развитию портфеля ОСАГО Росгосстраха Юрий Стрекалов. В среднем цена полиса не вырастет или увеличится в пределах инфляции.