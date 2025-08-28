АвтоМир / За рулём

Игорь Иванов: Труд автомобилистов – становой хребет логистики и транспортной системы

Труд автомобилистов – это становой хребет логистики, транспортной системы Псковской области и гарантия комфорта граждан. Такое мнение высказал в своем поздравлении ко Дню автомобилиста председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Фото: Псковский облсовпроф

«Уважаемые работники автомобильной отрасли, профессионалы и любители! От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём автомобилиста! Этот профессиональный праздник – прекрасный повод выразить глубокую признательность и уважение всем, кто связал свою жизнь с дорогой. Ваш труд – это становой хребет логистики и транспортной системы нашего региона, гарантия бесперебойной работы всех, без исключения, отраслей и комфорта наших граждан», - сказал Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что профессия водителя требует не просто умения управления транспортным средством.

«Это ежедневный труд, сопряжённый с огромной ответственностью, риском и постоянным нервным напряжением. Вы часами находитесь за рулём в любую погоду, днём и ночью, преодолеваете усталость и сложные дорожные условия, чтобы грузы и пассажиры достигли пункта назначения вовремя и в безопасности. Эта работа требует высочайшей квалификации, безупречного знания ПДД, технической грамотности и хладнокровия в самых непредвиденных ситуациях. Сегодня мы чествуем не только водителей, а представителей самых разных и нужных профессий: это водители автобусов и троллейбусов, такси и грузовых автомобилей, работники спецтранспорта и дальнобойщики, механики, диспетчеры, инженеры и многие другие», - добавил Игорь Иванов.

Председатель псковского облсовпрофа акцентировал внимание на том, что каждый автомобилист вносит свой неоценимый вклад в развитие и жизнеобеспечение Псковской земли.

«Дорогие автомобилисты! Пусть зелёный свет всегда сопровождает вас на жизненном пути, а в багажнике будут только удача и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, лёгких дорог и всегда исправных автомобилей. Пусть в ваших семьях царят мир, понимание и терпение, ведь ваша работа – это и их большой вклад. Выражаю уверенность, что и впредь вы будете демонстрировать высочайший профессионализм, являясь наставниками и примером мастерства для молодого поколения. С праздником вас! С Днём автомобилиста!» - подытожил Игорь Иванов.