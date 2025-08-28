АвтоМир / За рулём

Опасно ли ездить на летней резине сейчас в Пскове, ответила синоптик

Согласно прогнозам Псковского гидрометцентра, водителям стоит обратить внимание на смену резины на зимнюю. Начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила, что по климатическим нормам это уже надо было сделать.

Несмотря на временное тепло, вероятность осадков невысока, и это может создать опасные условия для водителей с летней резиной.

«Водителям следует учитывать, что за счет выхолаживания в ночное время на дорогах может образовываться гололед и другие неблагоприятные погодные явления. Поэтому, не дожидаясь наступления зимы, стоит позаботиться о замене резины на шипованную или нешипованную зимнюю», — рассказала руководитель гидрометцентра.

По мнению Талы Нещадимовой, лучше использовать шипованную резину.