В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег

На основании данных текущих прогнозов и анализа климатических тенденций, снег в Пскове ожидается не ранее второй половины ноября, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Долгосрочные данные показывают, что в первой декаде месяца температура скорее всего будет превышать норму на 3-5 градусов, а в конце первой декады начнется понижение температуры, - рассказала Тала Нещадимова. - Начало ноября ожидается преимущественно без осадков, что связано с выхолаживанием воздуха».

Вторая декада, по прогнозам синоптиков, будет характерна снижением дневных и ночных температур, при этом ночью столбик термометра может опуститься ниже нуля.

Возможно, во второй половине месяца появится еще одна небольшая волна тепла, после которой, скорее всего, уже в декабре - появится устойчивый снежный покров.

Таким образом, полноценный снег с устойчивым покрытием прогнозируется только во второй половине ноября или в декабре.