В гидрометцентре рассказали, когда в Пскове выпадет снег

На основании данных текущих прогнозов и анализа климатических тенденций, снег в Пскове ожидается не ранее второй половины ноября, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Вторая декада, по прогнозам синоптиков, будет характерна снижением дневных и ночных температур, при этом ночью столбик термометра может опуститься ниже нуля.
Возможно, во второй половине месяца появится еще одна небольшая волна тепла, после которой, скорее всего, уже в декабре - появится устойчивый снежный покров.
Таким образом, полноценный снег с устойчивым покрытием прогнозируется только во второй половине ноября или в декабре.