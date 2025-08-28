АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: «Переобувать» машину или еще рано?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Переобувать» машину или еще рано? – тема новой программы «На пятой передаче»:

Надо уже «переобуваться» или еще можно подождать?

«Шипы» или «липучки»? И использует ли еще кто-то всесезонную резину?

Можно ли менять «резину» только на одной оси (спойлер: конечно, нет).

Сколько ДТП в Псковской области связано с использованием шин по не сезону?

Как попасть под арест за использование летних покрышек зимой?

В обсуждении участвуют:

старший государственный инспектор технического надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Алексей Петров;

председатель Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Родин;

заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Псковской области Сергей Кулешов;

А также в программе: погодный прогноз от начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой.