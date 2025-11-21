АвтоМир / За рулём

«Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественный автопром из-за повышения утильсбора?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Пересядут ли россияне на отечественный автопром из-за повышения утильсбора? Придет ли на смену покупке авто каршеринг?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В России цены на автомобили взлетели до исторического рекорда из-за утильсбора. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля по итогам октября достигла 3,43 млн рублей. Это рекорд за всю историю наблюдений за рынком, сообщает «Автостат».

Рост цен произошел на фоне решения властей повысить с 1 декабря 2025 года утилизационный сбор. Стоит напомнить, что повышение утильсбора коснется только зарубежных автомобилей. Если у иномарки мощность превышает 160 лошадиных сил, то при ее покупке придется доплатить порядка 750 тысяч. Отечественному автопрому пока удается этих наценок избегать, большая часть автомобилей выпускается с «придушенными» движками, соответственно, по стоимости такие мощности обходятся достаточно бюджетно.

Дилерские центры решили не упускать своей выгоды, они во все трубы трубили, что утильсбор запустят, и цены взлетят, благодаря чему в обществе сложилось представление, что покупать автомобиль необходимо как можно скорее, нужно успеть до 1 декабря, а после — покупка нового авто обойдется гораздо дороже. Дистрибьюторы и дилеры воспользовались возникшим ажиотажем и подняли цены, однако это не сказалось на объемах продаж. По данным «Автостата», в октябре было продано 165,7 тысячи новых легковых машин, что на 35% больше, чем в сентябре. Месячный результат стал рекордным с ноября 2024 года.

Стоит отметить, что далеко не каждый житель нашего региона может позволить себе дорогостоящую иномарку, а по информации на 15 ноября 2025 года, в России за сумму до 1 млн рублей из новых автомобилей можно купить только Lada Granta в трёх комплектациях и базовую Niva Legend. Одним из доступных вариантов покупки транспортного средства становится рынок подержанных автомобилей.

По последним данным на июль 2025 года, более половины семей в России имеют хотя бы один автомобиль, однако среди поколения зуммеров и миллениалов большей популярностью пользуется каршеринг.

По мнению экспертов, одна из причин — смена поколенческих установок. Зуммерам и миллениалам, в отличие от более взрослых «детей», важнее пользоваться, а не владеть машинами. Но и с каршерингами есть свои нюансы: из-за того, что они не являются собственностью владельца, а берутся в аренду, у многих водителей нет ощущения ответственности за арендованный автомобиль, что приводит к пренебрежительному отношению к транспортному средству и к увеличению количества аварий и нарушений правил дорожного движения.

Как введение повышенного утильсбора скажется на авторынке? Пересядут ли россияне на отечественный автопром? Или будут ездить на 20-летних иномарках? Придет ли на смену покупке авто каршеринг? Нужен ли он псковичам? Все эти вопросы мы зададим нашим экспертам и представителям дилерских центров в программе «Дневной дозор».

По словам директора псковского дилерского центра Belgee и Changan Алексея Козуба, у потребителя сегодня большей популярностью пользуется покупка нового автомобиля в рассрочку. Поэтому он сомневается, что из-за высоких цен на новые автомобили псковичи первым делом начнут скупать машины с пробегом. Впрочем, и известие о скором повышении утильсбора не стало причиной очередей у дверей дилерских центров.

«Цены практически по всем брендам изменились в большую сторону, это действительно так. Моё личное мнение: «утиль», наверное, с 2026-го всё-таки поднимут, потому что это никак не коррелируется с бюджетом 2025-го года. С декабря навряд ли. Единственный момент, на который хотел бы обратить внимание, это, если говорить про цифру «миллион» и относительно «доступные автомобили», которые представлены у нас в России на рынке, то цена вопроса новой машины порядка двух миллионов. Это, например, бренд Haval, либо бренд Belgee — это 50 процентов. То есть при 50 процентах снижения стоимости машины мы можем взять беспроцентную рассрочку на автомобиль, без всяких дополнительных платежей и так далее. Поэтому сомнительно, что люди пойдут в сторону б/у автомобиля за миллионы рублей. Какого-то резкого роста покупательской способности за последнее время не наблюдается. Рост действительно есть небольшой, он даже и по нашему городу есть, и вообще в целом по брендам, которые представлены, по основной пятерке брендов. Но так, чтобы люди побежали покупать машины — нет. Может быть, кто-то, кто занимается параллельным импортом, на этом фоне действительно устраивает какие-то инфоповоды, то есть «утильсбор скоро повысится, поэтому успей привезти машину». Но по факту, с учетом того, что у всех дилеров склады перетаренные, основная цель сейчас — вернуть деньги в «оборотку». Повышение стоимости автомобилей, наверное, не играет основную роль. В Питере играет, в Пскове не видел».

Заместитель председателя областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко считает, что каждый человек выбирает транспортное средство по своему карману. В подержанных автомобилях парламентарий не видит никаких минусов. Также Виктор Остренко сообщил, что, как потребитель, он был бы не против появления каршеринга в Пскове, но сомневается, что у псковичей есть в этом потребность.

«Сейчас на рынке достаточное количество подержанных автомобилей, они в пределах до полутора миллионов рублей стоят, но это проверенные марки, которые показали себя за последнее время достаточно стабильными в эксплуатации, что также дает возможность для человека, который принимает такое решение, быть уверенным, что транспортное средство его не подведет. Что касается увеличения стоимости новых транспортных средств, преимущественно это автомобили, которые производятся под китайскими брендами, и на сегодняшний день представлены достаточно широко на нашем рынке. Это возможность, в том числе, вступать в кредитные программы, которые предоставляют эти производители. Это привлекательная сторона для покупателя, даже на фоне дороговизны тех транспортных средств, которые предлагает автомобильный производитель. Как потребителю, как обычному человеку, мне было бы удобно в некоторых ситуациях пользоваться каршерингом, и в некоторых ситуациях я даже себя ловил на мысли о том, что жаль, что такой возможности у нас в регионе на сегодняшний день нет».

Депутат Псковской городской Думы и автолюбитель Юрий Бурлин не отрицает тот факт, что за последние несколько лет цены на автомобили действительно выросли. Но, по его мнению, это не означает, что в скором будущем все псковичи массово начнут пересаживаться на подержанный 20-летний автопром. По мнению Юрия Бурлина, появление каршеринга в Пскове могло бы приглянуться как псковичам, так и туристам.

«Я считаю, что Пскову каршеринг не помешал бы, если есть такая услуга, то почему бы её не применить. Не знаю, насколько она будет прибыльна для самих операторов этого каршеринга, но это вариант. Я думаю, каршеринг очень поможет, особенно туристам, условно, «однодневкам» или «двухдневкам», которые не хотят ехать автобусом или на машине, а хотят приехать и снять здесь машину, покататься на ней какой-то период времени. Стоимость владения машины, конечно, дороже. Если человек готов брать в аренду, то, возможно, каршеринг для него. Вряд ли это нужно тому, кто может купить машину. Если это вопрос либо каких-то выходных, либо каких-то тех или иных поездок, то почему нет? Это дает определенную возможность и гибкость в использовании услуги. Понятно, мы сейчас защищаем свой национальный рынок, своих автопроизводителей. Так или иначе, если мы этого не сделаем, то мы можем их потерять, а это очень большая зависимость от внешних партнеров, которые с нами могут быть, как Европа, а могут и не быть. Поэтому в идеале, конечно, заходить в локализацию производства. двадцатилетние автомобили покупать будут. Если народ может себе позволить, покупает либо новые, либо хорошие, не может — покупает то, что есть».

Представитель дилерского центра «Автомобильный центр Псков» Артём Гаврилов подтвердил, что сейчас наиболее бюджетные автомобили представляет российский автопром, в его дилерском центре есть выгодные модели за два миллиона рублей. Также Артем Гаврилов сообщил, что после повышения утильсбора в декабре этого года вскоре предвидится еще одно, плановое повышение цен на автомобили.

«Утильсбор поднимут не только с 1 декабря, но и с 1 января еще на 25 процентов, это планово. «Чуть-чуть выше миллиона» - это сейчас только российский автопром. Это то, что на слуху: Lada Granta. Что касается подержанных автомобилей, их нужно обслуживать, это тоже дорого».

Исполняющий обязанности председателя Псковского отделения Всероссийского общества автомобилистов, автоинструктор Сергей Родин считает, что несмотря на то, что цены на новые авто действительно сильно выросли, брать подержанные машины — не самое выгодное решение для тех, кто задумался о приобретении автомобиля. А вот каршеринг, по мнению Сергея Родина, мог бы стать выходом из ситуации, когда на покупку авто денег нет. Главное следить за тем, чтобы он добросовестно использовался.

«Что касается каршеринга, для нашего города это было бы, конечно, новинкой, но многие им бы воспользовались. Это очень удобно. Что касается нашего города, учитывая тенденцию роста цен на автомобили, я думаю, что это было бы неплохим подспорьем для наших будущих водителей. Главное, чтобы они не забывали о соблюдении правил дорожного движения, потому что в большинстве городов люди, которые берут каршеринг, зачастую нарушают правила дорожного движения: и скоростной режим, и обгон по встречной полосе. С этим нужно будет быть повнимательнее. Что касается автомобилей, которые сейчас на рынке, если из новых выбирать, то многие не хотят наши автомобили брать, смотрят уже даже в сторону китайского автопрома. Цены на подержанный автопром тоже, могу сказать, поднялись. Покупая какую-либо подержанную машину, даже иномарку, человек должен понимать, что в любом случае ему нужно будет вкладываться. То есть, если это не второй владелец, а третий или четвертый, есть возможность, что водитель попадет на ремонт двигателя, на ремонт коробки. Это дорогостоящий ремонт запчастей, потому что цены на запчасти сейчас тоже высокие».

Ведущий программы на ПЛН FM «На пятой передаче» Денис Бахтин считает, что из-за повышенной стоимости автомобилей и увеличения утильсбора на них количество транспортных средств на псковских дорогах может сократиться. С одной стороны, по мнению Дениса Бахтина, в этом можно даже найти свои плюсы — появится больше парковочных мест, и улицы города будут менее загруженными. Также Денис Бахтин рассказал о том, почему считает, что подержанные автомобили могут дорого обойтись покупателям, и о том, почему он не видит места каршерингу на псковских дорогах.

«Какая перспектива для Пскова? Я думаю, что наши горожане и так, во многом, люди бедные. Несмотря на все то обилие автомобилей, которое у нас есть, я думаю, что большая часть псковичей как раз-таки экономна, достаточно благоразумна и не готова менять автомобили, как перчатки. Поэтому, скорее всего, с увеличением цены многие псковичи будут держаться до последнего за то, что имеют. Грубо говоря, если раньше кто-то мог или планировал менять автомобиль каждые пять лет, теперь этот срок немножечко увеличится. Скажем, это будет восемь или десять лет. Еще есть момент важный по поводу старых автомобилей: мы понимаем, что будет также ремонт автомобилей из глины и палок, двери и бамперы вставлены не в цвет кузова, потому что проблема запчастей стоит очень остро, и по ряду позиций нет не только аналогов, но и в принципе никаких запчастей, поэтому приходится выкручиваться, что называется, «кулибничать» и «колхозить». Все это останется, но будет приобретать новые масштабы. Пересадка псковичей на автобусы — это очень смешной вопрос. Псковичи, может быть, и рады пересесть на автобусы, но вот качество услуг по перевозке оставляет, скажу мягко, желать лучшего, даже в рабочие дни. Вечером попробуйте добраться из одной точки города в другую. По некоторым, далеко не самым отдаленным районам, можно прождать автобус целый час. Конечно, каршеринг — интересная история, но Пскову он явно не светит по экономическим причинам, потому что бизнес рассчитывает свои издержки, и Псков ему в этом плане не интересен. Мы можем уже сейчас посмотреть примеры: стоимость аренды автомобилей в Пскове на сутки невыгодна для тех, кто ездит из дома на работу и с работы до дома. Эта цена рассчитана на аренду автомобиля в качестве такси и каких-то перевозок постоянных по городу. Даже если бы этот каршеринг вдруг появился в Пскове, я прям представляю себе, как это могло бы выглядеть на примере тех же самых арендных самокатов. Да, такая интересная штука, ты на нее садишься, берешь нужные часы, очень удобно добраться до определенной точки города. В виде отношения псковичей к этим самым самокатам, которые после использования валяются на газонах, на тротуарах, на автобусных остановках, везде, где придется, мы понимаем, что машины точно так же бы валялись, брошенные в самых неподходящих местах. Наши сотрудники полиции вместо того, чтобы разыскивать сбежавших с ДТП хулиганов, искали бы ещё этих людей».

По итогу сегодняшней программы мнения наших собеседников достигли редкого для программы «Дневной дозор» единообразия. По мнению комментаторов, несмотря на высокие цены на новые автомобили, повышенный спрос на подержанные авто вряд ли появится, ведь ремонт «в круг» автомобиля с большим пробегом может стать даже менее выгодным, чем покупка нового. Также, по мнению наших собеседников, неплохим подспорьем для тех, кто нуждается в машине, но финансово не может себе ее позволить, мог бы стать каршеринг. Главное, чтобы пользователи арендованных машин к ним бережно относились и соблюдали правила дорожного движения, тогда передвижение по городу будет не только выгодным и удобным, но еще и безопасным для всех участников дорожного движения.

Александра Братчикова