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Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

26.02.2019 07:59|ПсковКомментариев: 0

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась.

В опрошенных «Известиями» банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике - они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка - они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.

Теги: #долг
Источник: Псковская Лента Новостей
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