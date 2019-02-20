Экономика

Уровень долговой нагрузки россиян ограничат в 2019 году

Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки населения будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца 2019 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что банки не смогут выдавать новые займы, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Такая перспектива вызвала негативную реакцию со стороны кредитных организаций, поэтому разработка закона затянулась.

В опрошенных «Известиями» банках отметили вероятные сложности с реализацией правила на практике - они связаны прежде всего с контролем реального уровня доходов населения.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2018 году расходы по ссудам превышали половину семейного бюджета лишь у 12% заемщиков. Но это не снимает опасения участников рынка - они считают, что граждане зачастую не учитывают риски при оформлении нового кредита.