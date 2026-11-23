Псковская область заняла 53 место в рейтинге регионов по доходам населения, исходя из исследования, проведенного РИА Новости .

Согласно данным Росстата, во втором квартале 2026 года среднедушевые доходы населения в России держались на уровне 76,7 тысячи рублей в месяц, что на пять тысяч рублей больше результата второго квартала 2025 года. В реальном выражении доходы населения выросли за этот период на 1,1%, что значительно ниже темпов роста прошлого года. При этом уровень доходов в России достаточно сильно отличается в региональном разрезе.

Соотношение доходов населения в Псковской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,32. Среднедушевые доходы населения во втором квартале 2026 года составили 58,6 тысячи рублей в месяц. Динамика реальных денежных доходов в этом же квартале относительно 2025 года - 103,8%.

Скриншот с инфографики рейтинга регионов по доходам населения РИА Новости

Другие субъекты СЗФО заняли следующие позиции:

3 место - Ненецкий автономный округ;

9 место - Мурманская область;

7 место - Санкт-Петербург;

17 место - Республика Карелия;

34 место - Республика Коми;

38 место - Ленинградская область;

42 место - Новгородская область;

47 место - Архангельская область;

61 место - Калининградская область;

64 место - Вологодская область.

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг, как и годом ранее, Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 6,3.

Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят Чукотка, Ненецкий округ, Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ.

Самые высокие среднедушевые доходы во втором квартале 2026 года в денежном выражении зафиксированы на Чукотке, которая по покупательной способности расположилась на третьей строчке рейтинга, там они составили 251,9 тысячи рублей, что, согласно официальной статистике, в реальном выражении на 18,6% больше, чем в апреле-июне 2025 года.

Вторым в рейтинге по среднедушевым доходам и первым по покупательной способности стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В ЯНАО среднедушевой месячный доход составляет 192,2 тысячи рублей. В целом в десяти регионах средние доходы превышают 100 тысяч рублей.

Лидером по динамике реальных денежных доходов во втором квартале 2026 года является Чукотский автономный округ, где прирост составил, как уже говорилось, 18,6%, далее следуют Республика Алтай с показателем 9,9% и Хабаровский край (9,3%). Наименьший рост показали ЯНАО, Республика Коми, Самарская область, Чувашская Республика и Республика Марий Эл. В этих регионах денежные доходы в реальном выражении выросли лишь на 0,1%.

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Ингушетии – 1,2, где средний душевой доход составляет 29,1 тысячи рублей (рост за год в реальном выражении составил 5,9%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также относительно невысокая покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Карачаево-Черкесии, Туве, Ставропольском крае и Республике Алтай.

Напомним, в прошлом году Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по доходам населения.