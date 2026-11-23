Выполнение социальных обязательств перед гражданами является основным приоритетом в работе над бюджетом Российской Федерации на 2027 год. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Что касается бюджета, я ежегодно эти заявления делаю, задачи правительства не изменились: в первую очередь мы должны обеспечить финансами бюджет Российской Федерации для выполнения обязательств перед гражданами, заложить туда индексацию пенсий, предусмотреть все необходимые обязательные выплаты по детям, которые также ежегодно индексируются. Это важные задачи. Также идет финансирование социального направления, культуры, здравоохранения, помощь и поддержка наших педагогов. Бюджет обеспечивает выполнение задач специальной военной операции соизмеримо тому времени, в котором мы живем. Поменяются задачи — поменяется и ориентация в бюджете. Обязательные статьи расходов в бюджете мы предусматриваем», — пояснил Александр Козловский.

Отдельно парламентарий остановился на моментах работы над бюджетом, которые вынес за время работы в комитете по промышленности и торговле. По словам политика, перед правительством стоит задача обеспечить страну собственным транспортом.

«В 2027 году мы видим, что в плане поддержки и развития экономики промышленных предприятий то там сложно сказать однозначно. Какие-то статьи расходов уменьшаются, а какие-то увеличиваются. Это я могу сказать по работе в комитете по промышленности и торговле. Задачи по транспортному машиностроению, например, однозначно стоят. По строительству судов, самолетостроению, железнодорожного транспорта и автомобилестроения — это однозначно приоритетные направления, в которых мы не можем себе позволить зависеть от других стран. Это касается передвижения по нашей стране, и здесь речь идет о десятках тысяч километров вдоль и поперек. Мы должны уметь строить весь транспорт сами», – добавил депутат.

По его словам, страна должна иметь уметь обеспечивать себя средствами передвижения.