Государственная Дума и Центробанк находятся в поиске решений для сохранения баланса между финансированием промышленности Российской Федерации и сохранением денег граждан. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заявил депутат Государственной Думы, куратор регионального отделения Союза машиностроителей России, руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский.

«Мы все время говорим, что инвестиции из-за высокой ставки финансирования ограничены, но мы должны понимать, что Банк России выполняет важную функцию – защищает финансы наших граждан, потому что иначе инфляция их быстро съест. Жить с другой стоимостью денег будет иначе. Здесь мы должны найти "золотую середину". Нужно сохранить деньги наших граждан и Банк России делает для этого все необходимое. Будем в совместной работе искать этот компромисс, чтобы и развивать промышленность, и сохранить деньги граждан. Есть уже ряд законов, нацеленных на это», – пояснил Александр Козловский.

Он добавил, что несмотря на его переход на должность заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, он продолжит поддерживать Российский Союз промышленников и предпринимателей и Союз машиностроителей России.