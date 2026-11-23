Потери от простоев, переделок и излишков в строительной отрасли достигают 30-40% трудозатрат и до 20% стоимости материалов. Сократить эти показатели можно благодаря грамотному планированию работ, повторному использованию сырья и контролю качества поставок. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз в Мах по итогам выступления на XXV Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век» в Санкт-Петербурге.

Фото: Антон Мороз / Max

По его словам, бережливое строительство предполагает сокращение расходов и изменение подхода к организации работы.

«Подчеркну: бережливое строительство - это не про экономию на мелочах, а про системное управление потоком работ и ресурсами. Работать нужно не с технологиями, а с процессами, где ресурсы превращаются в готовую продукцию», - отметил Антон Мороз.

Одним из ключевых принципов бережливого строительства он назвал точный расчёт ресурсов и повторное использование материалов. Перерасход зачастую возникает из-за ошибок при расчётах, неправильного хранения и закупок «про запас». Решить эту проблему помогает информационное моделирование, позволяющее заранее определить необходимое количество материалов.

«Плюс вторичное сырьё - бой бетона и кирпича на щебень, древесина на опалубку. Вторичный щебень на 30–50% дешевле нового. При сортировке и дроблении внутри строительного кластера можно создать внутренний рынок вторичных материалов: один объект поставляет лом, другой забирает как сырьё», - пояснил Антон Мороз.

Не менее важным критерием, парламентарий назвал принцип «Just-in-Time». В строительстве он представлен со спецификой: большие габариты, зависимость от погоды, длинные циклы, дорогие простои. Поэтому «точно в срок» здесь — это минимизация буферных объёмов и жёсткая синхронизация с графиком работ: материалы завозят строго по графику, чтобы избежать залежей, намокания, коррозии и хищений.

Третий принцип - сокращение издержек за счет использования инструментов, обеспечивающих качество применяемых строительных ресурсов.

«Усиливаем контроль поставок и проводим внутренний аудит закупаемых материалов: входной контроль качества, тестирование до монтажа, выборочные испытания на площадке, регулярные аудиты поставщиков», - подчеркнул Антон Мороз.

Для обеспечения качества строительных материалов в 2023 году «Нострой» совместно с Минстроем и Минпромторгом создал Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков.

Продолжением этой работы станет выставка строительных материалов и технологий QUBE Expo, которая пройдёт с 1 по 3 декабря 2026 года на ВДНХ в Москве. Ожидается участие производителей из Китая, Индии, Беларуси, Казахстана и других стран.