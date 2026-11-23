Потери от простоев, переделок и излишков в строительной отрасли достигают 30-40% трудозатрат и до 20% стоимости материалов. Сократить эти показатели можно благодаря грамотному планированию работ, повторному использованию сырья и контролю качества поставок. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз в Мах по итогам выступления на XXV Международном конгрессе «Энергоэффективность. XXI век» в Санкт-Петербурге.
Фото: Антон Мороз / Max
По его словам, бережливое строительство предполагает сокращение расходов и изменение подхода к организации работы.
Одним из ключевых принципов бережливого строительства он назвал точный расчёт ресурсов и повторное использование материалов. Перерасход зачастую возникает из-за ошибок при расчётах, неправильного хранения и закупок «про запас». Решить эту проблему помогает информационное моделирование, позволяющее заранее определить необходимое количество материалов.
Не менее важным критерием, парламентарий назвал принцип «Just-in-Time». В строительстве он представлен со спецификой: большие габариты, зависимость от погоды, длинные циклы, дорогие простои. Поэтому «точно в срок» здесь — это минимизация буферных объёмов и жёсткая синхронизация с графиком работ: материалы завозят строго по графику, чтобы избежать залежей, намокания, коррозии и хищений.
Третий принцип - сокращение издержек за счет использования инструментов, обеспечивающих качество применяемых строительных ресурсов.
Для обеспечения качества строительных материалов в 2023 году «Нострой» совместно с Минстроем и Минпромторгом создал Национальный реестр добросовестных производителей и поставщиков.
Продолжением этой работы станет выставка строительных материалов и технологий QUBE Expo, которая пройдёт с 1 по 3 декабря 2026 года на ВДНХ в Москве. Ожидается участие производителей из Китая, Индии, Беларуси, Казахстана и других стран.