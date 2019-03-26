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Экономика

Директор «Империала» о «Моглино»: Уши бы надрать тому, кто это придумал

26.03.2019 17:44|ПсковКомментариев: 1

Директор гипермаркета «Империал», активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин раскритиковал выбор деревни Моглино Псковского района в качестве места для особой экономической зоны (ОЭЗ). На это Николай Рассадин обратил внимание 26 марта в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Понятно, что Моглино в качестве места для ОЭЗ выбрано очень неудачно. В такой близости от областного центра… Я не знаю, кто это придумал. Уши бы надрать этому человеку. Нам теперь расхлебывать, - отметил Николай Рассадин. - Когда проходили митинги против «Титан-Полимера», меня не было в городе. Но я предприниматель и прекрасно понимаю, что область не может развиваться без промышленных предпринимателей, хозяйствующих субъектов. И если слова руководства «Титан-Полимера» не расходятся с делом, если будет сделана независимая объективная экологическая экспертиза, если в проекте химзавода будут предусмотрены современные очистные сооружения, которые будут надежными, то почему бы и нет. И если это все будет постоянно мониториться, а при малейшем нарушении техпроцесса, усилении каких-то вредных выбросов работа завода может быть остановлена  - опять же, почему нет. Здесь надо соблюдать интересы всех участников процесса жителей региона, предпринимателей, чиновников».

Кроме того, директор «Империала» отметил, что, по его мнению, завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» все же построят.

Теги: #рассадин #Моглино #империал #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Строительство завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» Директор «Империала» о «Моглино»: Уши бы надрать тому, кто это придумал Чтобы переломить ситуацию по «Титан-Полимеру», вопрос надо обсуждать на экспертном уровне - Олег Бедских Митинг против строительства завода «Титан-Полимер»: вместо диалога - политически ангажированные выступления Руководство завода «Титан-Полимер» призвало псковичей к конструктивному диалогу В Пскове начался митинг против строительства завода «Титан-Полимер» Денис Иванов о строительстве «Титан-Полимера»: Некоторые любят сначала поорать, а потом начинать разбираться в сути Вопросы об экологической безопасности «Титан-Полимера» рассмотрят на 21 сессии Псковской городской Думы Облсовпроф анализирует подоплеку высокого уровня тревоги псковичей вокруг строительства завода «Титан-Полимер» Председатель совета директоров АО ГК «Титан» обратился к участникам митинга в Пскове 23 марта Строительство завода «Титан-Полимер» станет темой парламентского часа мартовской сессии регионального парламента Привлечь европейских экспертов к проведению экспертизы проекта строительства завода «Титан-Полимер» предложил Олег Брячак Стали известны обязательства, которые взял на себя «Титан-Полимер» в рамках соглашения с Псковской областью Общественные слушания по заводу «Титан-Полимер» перенесены на позднюю осень Псковский завод «Титан-Полимер» на 80% будет финансироваться за счет заемных средств Взрыва на псковском заводе «Титан-Полимер» быть не может - 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