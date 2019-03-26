Экономика

Директор «Империала» о «Моглино»: Уши бы надрать тому, кто это придумал

Директор гипермаркета «Империал», активный участник общественно-политической жизни региона Николай Рассадин раскритиковал выбор деревни Моглино Псковского района в качестве места для особой экономической зоны (ОЭЗ). На это Николай Рассадин обратил внимание 26 марта в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Понятно, что Моглино в качестве места для ОЭЗ выбрано очень неудачно. В такой близости от областного центра… Я не знаю, кто это придумал. Уши бы надрать этому человеку. Нам теперь расхлебывать, - отметил Николай Рассадин. - Когда проходили митинги против «Титан-Полимера», меня не было в городе. Но я предприниматель и прекрасно понимаю, что область не может развиваться без промышленных предпринимателей, хозяйствующих субъектов. И если слова руководства «Титан-Полимера» не расходятся с делом, если будет сделана независимая объективная экологическая экспертиза, если в проекте химзавода будут предусмотрены современные очистные сооружения, которые будут надежными, то почему бы и нет. И если это все будет постоянно мониториться, а при малейшем нарушении техпроцесса, усилении каких-то вредных выбросов работа завода может быть остановлена - опять же, почему нет. Здесь надо соблюдать интересы всех участников процесса жителей региона, предпринимателей, чиновников».

Кроме того, директор «Империала» отметил, что, по его мнению, завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» все же построят.