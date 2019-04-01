Экономика

Анна Кутузова рассказала, на что чаще всего жалуются псковские налогоплательщики

И.о. руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала, на что чаще всего жалуются налогоплательщики.

«На долгое обслуживание - бывает такое. Но мы стараемся этот процесс минимизировать и к каждому налогоплательщику подойти индивидуально», - пояснила гость студии. Так, по ее словам, в дни открытых дверей в налоговые органы обращается много жителей региона, и «одновременно подойти к каждому и помочь не всегда получается», - сообщила Анна Кутузова.

Очередей в УФНС России по Псковской области практически нет, добавила она.

По словам гостьи студии, чаще всего псковичи обращаются в налоговые органы с вопросами, можно ли получить налоговый вычет и как заполнить налоговую декларацию без ошибок, чтобы ее приняли.

Напомним, в инспекциях Псковской области налогоплательщики могут получить консультации по всем интересующим их вопросам. Налоговые органы работают два раза в неделю: во вторник и четверг до 20.00, а каждую вторую и четвертую субботы месяца - с 10.00 до 15.00.

Кроме того, в налоговых органах регулярно проходят Дни открытых дверей. Ближайшие пройдут в УФНС России по Псковской области 25 и 26 апреля с 9.00 до 20.00. Налоговые инспекторы проинформируют граждан о наличии или отсутствии обязанности декларирования полученных ими доходов и необходимости уплаты налога, подскажут, как заполнить декларацию по НДФЛ, в том числе для получения налоговых вычетов. Посетители инспекции в течение нескольких минут смогут подключиться к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».