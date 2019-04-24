Экономика

Почему россияне отдают предпочтение микрозаймам?

Специалисты отмечают, что рынок микрокредитования стремительно набирает обороты. Это подтверждают и данные, полученные за первый квартал текущего года. Согласно им, только за начало 2019 года общая сумма займов, оформленных россиянами, составляет 21,2 млрд рублей. В прошлом году в этот же период времени, показатель был на отметке 16,3 млрд рублей, что на 23% меньше. Почему граждане отдают предпочтение микрозаймам, а не, например, кредитам?

Легальна ли деятельность МФО?

Несмотря на популярность микрофинансовых организаций, многие россияне до сих пор сомневаются в легальности их деятельности. Все дело в том, что получить средства в долг в МФО, например, на сайте loando.ru, намного проще, чем в банковском учреждении. Для этого необходим лишь совершеннолетний возраст, паспорт гражданина России, а также постоянная регистрация на ее территории. Причин для отказа в займе немного: это может быть, например, низкий кредитный рейтинг или ошибки в поданной заявке.

Банковские учреждения, как известно, для оформления кредита выдвигают намного больше требований: это и отличное состояние кредитной истории, постоянный легальный источник дохода и множество документов, таких как СНИЛС, загранпаспорт, справка 2-НДФЛ и даже военный билет для лиц призывного возраста. К своим клиентам они присматриваются очень пристально и нередко отказывают, если у них нет поручителей или залогового имущества.

Несмотря на такую существенную разницу в работе, деятельность микрофинансовых организаций, как и банковская, в России полностью легальна, конечно, в том случае, если клиент обратился не к кредитным мошенникам. Проверить сервис мгновенного онлайн-кредитования в случае возникнувших сомнений очень легко - нужно лишь найти ее номер регистрации на сайте Центрального Банка, а также почитать отзывы клиентов на различных сайтах.

Чем еще отличается займ от кредита?

Помимо небольшого количества документов, необходимых для оформления кредитного обязательства, дополнительно, микрофинансовые организации имеют еще множество отличий.

Скорость получения кредитного обязательства. МФО, как правило, после проверки заемщика и одобрения заявки на займ, осуществляют перевод денежных средств на карту, банковский счет или любым другим удобным для заемщика способом в кратчайшие сроки, например, в течение 15-20 минут. Получение же кредитных средств в банке может затянуться – на это у клиента может уйти неделя, а, может быть, даже две. Большинство микрофинансовых организаций автоматизировано, и предлагает оформить займ и получить деньги в долг заемщику даже ночью. Все дело в том, что зачастую МФО имеют полностью автоматизированную систему работы – проверяют заемщиков, а денежные средства выдают программы-роботы. В банке же проверку заемщиков, оформление документов и выдачу средств осуществляют сотрудники, поэтому денежные средства здесь заемщик может получить только в рабочее время. Добросовестным постоянным клиентам МФО предлагают оформить займ по смс, что очень удобно в случае, если нет интернет-соединения. Для этого заемщику стоит лишь написать сообщение с необходимой суммой и датой их возврата на номер микрофинансовой организации, и деньги сразу же поступят на карту или банковский счет, на которые клиент ранее оформлял уже кредитные обязательства. Само собой, такое предложение не доступно для клиентов банков.

Что выбрать: займ или кредит?

Не будем лукавить, микрофинансовые организации имеют и некоторые недостатки. Например, процентная ставка, максимальный размер которой в 2019 году достигает 1,5% в день. С ее помощью сервисы страхуют себя от возможности неуплаты заемщиком кредитного обязательства ввиду довольно легкого оформления.

Помимо этого, сервисы быстрого кредитования предлагают своим заемщикам небольшую сумму займа, которая обычно не превышает 30-50 тысяч рублей, а также короткий срок выдачи кредитного обязательства – до двух месяцев. Само собой, банки в этом случае выигрывают – там можно получить огромные суммы под более низкий процент и на длительный срок.

Именно поэтому, МФО – отличный вариант для тех, кому не хватает денежных средств до зарплаты, и нет времени обращаться в банк. Кредит же лучше оформлять для осуществления больших покупок, например, квартиры или машины.