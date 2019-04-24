Почему россияне отдают предпочтение микрозаймам?

Специалисты отмечают, что рынок микрокредитования стремительно набирает обороты. Это подтверждают и данные, полученные за первый квартал текущего года. Согласно им, только за начало 2019 года общая сумма займов, оформленных россиянами, составляет 21,2 млрд рублей. В прошлом году в этот же период времени, показатель был на отметке 16,3 млрд рублей, что на 23% меньше. Почему граждане отдают предпочтение микрозаймам, а не, например, кредитам?
Несмотря на популярность микрофинансовых организаций, многие россияне до сих пор сомневаются в легальности их деятельности. Все дело в том, что получить средства в долг в МФО, например, на сайте loando.ru, намного проще, чем в банковском учреждении. Для этого необходим лишь совершеннолетний возраст, паспорт гражданина России, а также постоянная регистрация на ее территории. Причин для отказа в займе немного: это может быть, например, низкий кредитный рейтинг или ошибки в поданной заявке.
Банковские учреждения, как известно, для оформления кредита выдвигают намного больше требований: это и отличное состояние кредитной истории, постоянный легальный источник дохода и множество документов, таких как СНИЛС, загранпаспорт, справка 2-НДФЛ и даже военный билет для лиц призывного возраста. К своим клиентам они присматриваются очень пристально и нередко отказывают, если у них нет поручителей или залогового имущества.
Несмотря на такую существенную разницу в работе, деятельность микрофинансовых организаций, как и банковская, в России полностью легальна, конечно, в том случае, если клиент обратился не к кредитным мошенникам. Проверить сервис мгновенного онлайн-кредитования в случае возникнувших сомнений очень легко - нужно лишь найти ее номер регистрации на сайте Центрального Банка, а также почитать отзывы клиентов на различных сайтах.
Помимо небольшого количества документов, необходимых для оформления кредитного обязательства, дополнительно, микрофинансовые организации имеют еще множество отличий.
Не будем лукавить, микрофинансовые организации имеют и некоторые недостатки. Например, процентная ставка, максимальный размер которой в 2019 году достигает 1,5% в день. С ее помощью сервисы страхуют себя от возможности неуплаты заемщиком кредитного обязательства ввиду довольно легкого оформления.
Помимо этого, сервисы быстрого кредитования предлагают своим заемщикам небольшую сумму займа, которая обычно не превышает 30-50 тысяч рублей, а также короткий срок выдачи кредитного обязательства – до двух месяцев. Само собой, банки в этом случае выигрывают – там можно получить огромные суммы под более низкий процент и на длительный срок.
Именно поэтому, МФО – отличный вариант для тех, кому не хватает денежных средств до зарплаты, и нет времени обращаться в банк. Кредит же лучше оформлять для осуществления больших покупок, например, квартиры или машины.