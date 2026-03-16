Псковская область спустилась на 57 место по уровню безработицы в России

Псковская область заняла 57 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

По итогам IV квартала 2025 года уровень безработицы в Псковской области составляет 2,1%. Это на 0,2 п. п. меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Среднее время поиска работы в III квартале 2025 года в регионе - 5 месяцев.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Новгородская область;

24 место - Санкт-Петербург;

36 место - Вологодская область;

43 место - Калининградская область;

62 место - Мурманская область;

68 место - Ленинградская область;

67 место - Республика Карелия;

69 место - Архангельская область;

77 место - Ненецкий автономный округ.

Как отмечают специалисты, в конце прошлого года на рынке труда продолжилась тенденция снижения безработицы, которая и так находится на крайне низком уровне. По итогам четвертого квартала 2025 года уровень безработицы, по данным Росстата, составил 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число безработных сократилось на 133 тысяч человек. По итогам года, вопреки всем прогнозам, безработица проложила тенденцию снижения и составила те же 2,2%. Наряду с уровнем безработицы сокращается и время поиска работы.

По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале 2025 года россияне в среднем затрачивали 4,8 месяца, для сравнения: годом ранее этот срок составлял пять месяцев. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 12,3% до 11%.

На фоне сохраняющегося спроса на рабочую силу безработица в четвертом квартале 2025 года сократилась в подавляющем числе регионов, и при этом в большинстве из них она составила не более 3%.

Для оценки ситуации в региональном разрезе эксперты подготовили рейтинг регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2025 года. Лидерами стали Москва, Новгородская и Калужская области, где уровень безработицы не превысил один процент. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Нижегородской области безработица составила один процент. Всего же в семнадцати регионах уровень безработицы оказался ниже 1,5%.

Наиболее высокий уровень безработицы, как и ранее, отмечается в республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Ингушетия, где этот показатель составил 25,5%.

Напомним, год назад Псковская область заняла в аналогичном рейтинге 55 место.