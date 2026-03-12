Аграрии Северо-Запада обсудили в Пскове меры для роста урожайности

В Псковской области прошёл отраслевой семинар по современным технологиям возделывания озимой пшеницы, сои, рапса и кукурузы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве сельского хозяйства региона, встреча объединила руководителей хозяйств, агрономов, представителей КФХ и отраслевых специалистов.
На мероприятии аграрии обсудили новые препараты и микроудобрения для повышения урожайности, биозащиту растений, совмещение эффективности и экологичности, а также адаптацию технологий к условиям Северо-Запада.
Организатором мероприятия выступило министерство сельского хозяйства региона при поддержке агробизнеса и экспертов «Росагрохимслужбы».