Аграрии Северо-Запада обсудили в Пскове меры для роста урожайности

В Псковской области прошёл отраслевой семинар по современным технологиям возделывания озимой пшеницы, сои, рапса и кукурузы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве сельского хозяйства региона, встреча объединила руководителей хозяйств, агрономов, представителей КФХ и отраслевых специалистов.

На мероприятии аграрии обсудили новые препараты и микроудобрения для повышения урожайности, биозащиту растений, совмещение эффективности и экологичности, а также адаптацию технологий к условиям Северо-Запада.

«Сельское хозяйство быстро меняется: новые вызовы, новые решения. Регулярный обмен опытом помогает быстрее внедрять научные разработки, снижать зависимость от импорта и укреплять продовольственную безопасность региона», - отметили в минсельхозе.

Организатором мероприятия выступило министерство сельского хозяйства региона при поддержке агробизнеса и экспертов «Росагрохимслужбы».