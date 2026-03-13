УФНС разъяснило, как псковским ИП уменьшить стоимость патента

Управление ФНС России по Псковской области напомнило индивидуальным предпринимателям (ИП) о возможности снизить стоимость патента за счёт страховых взносов.

«Патентная система налогообложения (ПСН) – один из самых популярных специальных налоговых режимов, которые в своей деятельности применяют индивидуальные предприниматели (ИП) Псковской области. Наиболее привлекательным его делает отсутствие обязанности по ведению бухгалтерского учета и представлению налоговой декларации по ПСН, низкая налоговая ставка, освобождение от уплаты ряда налогов», - рассказали в налоговой.

Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации, порядок уплаты зависит от срока действия патента:

если патент получен на срок до шести месяцев, налог уплачивается в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента;

если патент получен на срок свыше шести месяцев, уплатить налог необходимо в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента и в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента (например, если патент получен на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года, то первый срок уплаты – 1 апреля 2026 года, второй срок уплаты – 28 декабря 2026 года).

В соответствии с п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ предусмотрена возможность уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением данной системы налогообложения, на страховые взносы.

При этом ИП, применяющие ПСН и не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить налог по ПСН на страховые взносы в виде фиксированных платежей без их фактической уплаты на момент такого уменьшения.

Отметим, ИП с сотрудниками могут уменьшить стоимость патента не более чем на 50%.

Для уменьшения суммы налога по ПСН на суммы страховых взносов необходимо направить уведомление об уменьшении суммы налога по ПСН в налоговый орган по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика, применяющего ПСН (форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@).

Уведомление об уменьшении суммы налога можно направить:

через «Личный кабинет индивидуального предпринимателя»;

по ТКС;

подать на бумаге в налоговые органы лично или через уполномоченного представителя;

направить по почте.

Оплатить патент удобнее всего, воспользовавшись сервисом на официальном сайте ФНС России «Уплата налогов и пошлин», заметили в ведомстве.

УФНС России по Псковской области рекомендует индивидуальным предпринимателям своевременно представлять уведомления на уменьшение сумм налога и оплачивать патент в установленные сроки.