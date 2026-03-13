Уровень бедности в 2025 году снизился до 6,7%

В прошлом году удалось снизить уровень бедности россиян, по итогам 2025 года он составил 6,7%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Рост зарплат, мероприятия, направленные на обеспечение занятости, и адресные меры поддержки способствовали снижению уровня бедности. По итогам 2025 года, сегодня Росстат опубликует соответствующие данные, показатель бедности составил 6,7% и снизился по сравнению с 2024 годом на 0,4 процентных пункта», — сказала Голикова на заседании коллегии Минтруда в пятницу.

Она отметила, что один из инструментов поддержки — социальный контракт, благодаря чему «более 44% граждан, охваченных соцконтрактом, вышли из бедности», пишет «Интерфакс».