Экономика

Задолженность по налогам в размере 7 млн рублей погасили псковские предприниматели после заседания комиссии в областном УФНС

В Управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области под председательством заместителя руководителя Управления Алексея Павлова состоялось очередное заседание комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Отметим, подобная работа в УФНС России по Псковской области проводится на регулярной основе и направлена на сокращение задолженности по налогам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

На встречу были приглашены 12 налогоплательщиков – юридических лиц, имеющих задолженность по уплате налогов в бюджетную систему Российской Федерации. В общей сумме она составляет 34 млн рублей.

В заседании комиссии приняли участие начальник отдела УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области Александр Волков, заместитель начальника отдела промышленности и поддержки экспорта комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Инна Юшихина, ведущий специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Управления ФССП России по Псковской области Светлана Сидорова.

С каждым налогоплательщиком в индивидуальном порядке были рассмотрены причины образования задолженности, меры, принимаемые для ее погашения, а также предложения по выходу из создавшегося положения.

Заместитель руководителя Управления Алексей Павлов разъяснил налогоплательщикам последствия несвоевременной оплаты задолженности в установленный срок, начиная с ареста имущества должника для последующей реализации, вплоть до введения процедуры банкротства.

По итогам заседания комиссии 4 организации полностью погасили задолженность по различным налогам и страховым взносам на общую сумму 7 млн. рублей.