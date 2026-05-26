Представители творческого бизнеса из Псковской области присоединились к проекту «Оборот прав России»

Представители творческого бизнеса Донецкой Народной Республики, Новгородской, Псковской, Тульской и Астраханской областей 19 мая присоединились к просветительскому проекту Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) «Оборот прав России» и познакомились с базовыми принципами интеллектуального права в креативной экономике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра.

Изображение сгенерировано нейросетью

Обзорный вебинар с фокусом на правовую сторону термина «интеллектуальная собственность» провела директор учрежденного РЦИС Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская. Представители регионального бизнеса узнали, что такое интеллектуальные права, в чем разница между произведением, промышленным образцом и товарным знаком, какие требования законодатель предъявляет к креативному продукту и как предпринимателю эффективно развивать творческий бизнес в цифровой среде.

Правовое просвещение креативных предпринимателей из разных регионов России и создание необходимой инфраструктуры для развития бизнеса являются приоритетными направлениями деятельности РЦИС.

«Поскольку интеллектуальные права очень чувствительны к разным техническим новшествам, одна из задач РЦИС — это создание сервисов и цифровых инструментов, которые открывают новые возможности для авторов, изобретателей и креативных предпринимателей, например, помогают сформировать партнерские связи или выйти на новые рынки сбыта», — комментирует Екатерина Чуковская.

В теоретической части вебинара директор Digital IP подробно разобрала правовую базу творческого предпринимательства — ключевые документы в российском и международном законодательстве: статью 27 Всеобщей декларации прав человека ООН и статью 44 Конституции РФ, гарантирующую свободу творчества и охрану интеллектуальной собственности. Юрист отметила, что законодательство постоянно развивается и модернизируется, а детализирует эти положения четвертая часть Гражданского кодекса, действующая с 2008 года и объединившая все профильные нормы.

Особое внимание эксперт уделила постановлению Пленума Верховного суда 2019 года, в котором разъясняется понятие «интеллектуальная собственность». Термин охватывает только результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. При этом правовая охрана распространяется как на завершенные произведения, так и на черновики, эскизы и наброски. Кроме того, Верховный суд легализовал цитирование не только текстов, но и фотографий, музыкальных и изобразительных произведений.

Екатерина Чуковская обратила внимание, что закон предоставляет исчерпывающий перечень объектов интеллектуальных прав, которые можно разделить на четыре группы: художественное и научное творчество (произведения науки, литературы и искусства, исполнения, фонограммы, вещание, сложные мультимедийное продукты и базы данных), технические решения (изобретения, промышленные образцы), секреты производства (ноу-хау) и средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования).

Спикер особо подчеркнула, что охране подлежит именно форма выражения, а не содержание или сюжет. «Авторское право действует независимо от того, насколько произведение красиво, полезно, интересно, востребовано», — отмечает Екатерина Чуковская. Благодаря этому объектами авторского права иногда становятся неочевидные вещи. Эксперт поделилась с аудиторией необычным кейсом о том, как за заимствование формата короткого видео один блогер отсудил у другого компенсацию в 350 000 рублей.

В сфере средств индивидуализации также происходят заметные изменения. Сегодня регистрируются не только словесные и изобразительные, но и объемные, позиционные, как красная подошва туфель Louboutin, звуковые и даже цветовые товарные знаки. Компания Heinz, например, запатентовала оттенок Pantone 187C для своего кетчупа, чтобы бороться с подделками в общепите. Уникальным примером многоуровневой защиты стал кубик Рубика: его форма охраняется как изобретение, промышленный образец, секрет производства и объемный товарный знак одновременно.

Не менее важен перечень того, на что нормы закона не распространяются. Интеллектуальная собственность не защищает идеи, пока они не обрели объективную форму, научные открытия, правила игр, фольклор, если его автор неизвестен, и государственную символику. Под охрану не попадают результаты нетворческой деятельности, а также произведения из стран, не участвующих в конвенциях об авторском праве.

Отдельно был поднят вопрос о «нечеловеческом творчестве». Если раньше споры вызывали селфи, сделанные обезьяной, то сегодня главный вызов — искусственный интеллект. Спикер напомнила о проекте «The Next Rembrandt», где нейросеть сгенерировала портрет за великого художника. А в 2021 году международная группа музыковедов и программистов, спонсированная компанией Deutsche Telekom, использовала искусственный интеллект для реконструкции и завершения набросков Десятой симфонии Бетховена.

Екатерина Чуковская обратила внимание слушателей, что ни одно современное законодательство мира не дало однозначного ответа на этот вызов. Европейский закон об искусственном интеллекте содержит лишь две профильные нормы: обязанность маркировать созданные ИИ произведения (например, платформа Adobe предлагает метку Content Credentials) и необходимость ввести выплаты авторам, на чьих трудах обучаются нейросети. Обзорная встреча стала логичным шагом к детальному изучению каждой сферы на последующих мероприятиях цикла образовательных вебинаров от представителей РЦИС и сервисов сети РЦИС.РФ.