Стало известно, кто получит новую семейную выплату

С 1 июня россияне смогут подать заявление на получение новой семейной выплаты. На поддержку имеют право работающие родители с двумя и более детьми.

Право на выплату получат работающие родители, усыновители, опекуны, попечители, имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет. А если дети учатся очно — до 23 лет. Мама и папа должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране.

Еще одно условие: родители — налоговые резиденты и платили НДФЛ в году, предшествующем обращению за начислениями. Кроме того, у них не должно быть задолженности по алиментам.

Размер выплаты составит разницу между суммой уплаченного подоходного налога за год, предшествующий году обращения за выплатой и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке шесть процентов. Другими словами, семьям пересчитают налог по ставке шесть процентов, а разницу вернут.

Заявления можно будет подавать через «Госуслуги», в клиентских отделениях Соцфонда и МФЦ. Решение будет положительным, если доход на одного члена семьи не превышает полтора прожиточного минимума в регионе, а имущество соответствует установленным законом критериям.

К доходам заявителя, которые учтут при назначении выплаты, относятся:

прибыль от трудовой деятельности, оказания услуг по гражданско-правовому договору, авторские гонорары,

прибыль от предпринимательства, включая частную практику,

денежное довольствие военнослужащих, граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, сотрудников силовых и приравненных к ним ведомств, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции.

Период для подачи заявлений — с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. К примеру, заявку за 2025 год следует подать с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Новый вид поддержки затронет более четырех миллионов семей и охватит почти 11 миллионов детей, ранее сообщила замглавы Минтруда Ольга Баталина. Согласно прогнозам Правительства, размер этой выплаты может составить до 189 000 рублей в год, это зависит от числа детей и фактически уплаченного налога.

«Давайте посчитаем на живом примере. Возьмем, к примеру, семью в Пермском крае. Мама и папа работают, двое детей. За год каждый заработал по 600 тысяч рублей. Раньше они заплатили бы 13 процента налога — то есть по 78 тысяч с человека. А теперь по новому закону налог пересчитывают по ставке шесть процентов — получается 36 тысяч. Разница — 42 тысячи рублей. И эти деньги возвращаются каждому родителю. То есть 84 тысячи рублей на семью», — сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Скриванов.

Эти деньги, по словам депутата, могут позволить родителям оплатить ребенку кружок или спортивную секцию на год вперед либо закрыть часть ипотечного платежа, пишет «Парламентская газета»

«Можно купить хороший компьютер для учебы. Или просто дышать спокойнее, когда знаешь, что в конце месяца не придется затягивать пояс. Это не абстрактная «поддержка семей» из телевизора. Это живые деньги, которые придут на карту. И это правильная, справедливая забота государства», — заключил депутат.