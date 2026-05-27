Пересмотреть закон о банкротстве в Госдуме предложили псковские депутаты

Инициативу внесения изменений в статьи 93 и 124 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Инициатором от лица Псковского областного Собрания депутатов выступил депутат Андрей Козлов («Единая Россия»). Законопроект направлен на сокращение сроков проведения процедуры банкротства при внешнем управлении, что позволит сократить срок внешнего управления с двадцати четырех до восемнадцати месяцев. Также предлагается ограничить срок процедуры банкротства при конкурсном производстве для предприятий в сфере коммунального хозяйства.

Основное противоречие в сфере коммунального хозяйства обусловлено, с одной стороны, тем, что ресурсоснабжающая организация и/или исполнитель коммунальных услуг обязуется обеспечить предоставление потребителю коммунальной услуги надлежащего качества (в условиях изношенности инфраструктуры и высоких издержек), а с другой стороны – предоставление коммунальной услуги не гарантирует ее полную и своевременную оплату, что влечет за собой несостоятельность по обязательствам перед контрагентами.

Деятельность в данной сфере отличается от иной предпринимательской деятельности тем, что она ограничена объемами потребления коммунальных ресурсов и напрямую зависит от технологических процессов, что придает этой деятельности определенную специфику.

Текущее состояние сферы коммунального хозяйства стало предпосылкой для формирования в процедурах банкротства презумпций об убыточности деятельности, а также о наличии просроченной кредиторской задолженности при одновременном наличии дебиторской задолженности как о нормальном режиме функционирования ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

В сложившихся условиях отдельные положения закона о банкротстве неприменимы, что свидетельствует о своеобразном правовом регулировании процедуры банкротства в данной сфере.

Основной целью деятельности арбитражных управляющих является обеспечение законности и эффективное управление процедурой банкротства с учетом интересов должника и кредиторов. Однако процедуры банкротства предприятий в сфере коммунального хозяйства длятся семь и более лет, что в свою очередь приводит к негативным последствиям для предприятий коммунального хозяйства, критическому износу сетей, недофинансированию в связи с невозможностью предоставления субсидий в период процедуры банкротства, увеличению аварий на сетях и полной потере функционирования коммунального предприятия.

«Вопрос не родился на пустом месте. Недавно мы заслушивали отчет министра по ЖКХ. Есть определенная проблема, где наши муниципальные предприятия, их 35, находятся в стадии банкротства. Испытывают трудности. Это негативно сказывается на их развитии и на нашем населении. Мы хотим, чтобы внешнее управление избиралось на один год. По срокам можно поспорить, но пока так. Если коллеги поддержат, то отправим в Государственную Думу данную инициативу», - отметил Андрей Козлов.

«Хотел бы чтобы вы поддержали эту инициативу. У нас практически все конкурсные управляющие не в Псковской области и мероприятия проводят в онлайн-режиме. Им нет разницы как работают коммунальные предприятия. Основная задача конкурсного управляющего не наведение порядка, а оформить активы и их распродать, удовлетворив кредиторов. Затягивая тему, собирая деньги с населения они получают зарплату. На одном предприятии уже 7 лет конкурсный управляющий действует. Она себя хорошо чувствует, а приведение всё в порядок лежит на главе округа и на губернаторе. А мы участвуем в федеральных программах и вкладывать туда ресурсы не можем. Имущество приходит в упадок и семь лет оно в не очень хорошем состоянии поступило в конкурсное управление и сейчас стало еще хуже. Это становится угрожающе, поэтому мы и выступили с инициативой», - выступил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный.

«А к действующим конкурсным управляющим это будет иметь отношение?» - спросил депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь.

«Не подскажу, тут юристы должны сказать. Закон обратной силы не имеет. Для старых управляющих вряд ли это будет страшно», - ответил Игорь Шатурный.

«С чего-то надо начинать, давайте попробуем. Надеюсь, что у нас получится», - подытожил Андрей Козлов.

Законопроект поддержан единогласно.