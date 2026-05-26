День российского предпринимательства отмечают сегодня

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства, установленный Указом Президента РФ от 18 октября 2007 года № 1381.

Таким образом, был учрежден еще один профессиональный праздник, с целью привлечения внимания общественности к вопросам развития российской экономики, проблемам малого, среднего и крупного бизнеса. Ведь создание равных возможностей профессионального роста для каждого гражданина, поощрение деловой и общественной инициативы граждан, развитие среднего класса — вот лишь некоторые задачи в современной России, решаемые благодаря бизнесу.

Как известно, российские предприниматели всегда исправно служили государству. Здесь стоит упомянуть предпринимателей-оружейников династии Демидовых и основателя династии Морозовых Савву Морозова, купцов и промышленников Елисеевых и Строгановых.

Примечательно, что право на предпринимательскую деятельность — это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ.

Но еще раньше, в эпоху существования Советского Союза, в соответствии с Законом СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности» от 19 ноября 1986 года, предпринимательская деятельность впервые приобрела законный статус.

Позднее в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года было закреплено право граждан на ведение предпринимательской деятельности. Было оговорено, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники.

По данным Федеральной налоговой службы России, на конец 2025 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) были зарегистрированы более 6,8 млн. компаний, в которых работают более 15 миллионов человек.

К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов даже появился особый статус — самозанятого. Он позволяет легализовать подработку или работу на себя няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, гидам, тренерам, кондитерам, стилистам, парикмахерам, фотографам и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги. Весной 2026 года число самозанятых в России превысило 15 миллионов.

Несмотря на трудности кризиса, санкций, давление властей и большую конкуренцию, предпринимательство в сфере МСП в России характеризуется большой динамичностью развития. Поэтому и меры по его поддержке стали одним из приоритетов правительства РФ. Так, например, в 2013 году вышел закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей в России. Согласно данному документу, основными задачами уполномоченного, назначаемого на пять лет, являются защита прав и законных интересов предпринимателей, контроль за соблюдением их прав органами госвласти и местного самоуправления, содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту прав предпринимателей и взаимодействие с предпринимательским сообществом, а также участие в формировании и реализации госполитики в этой сфере.

В 2019 году правительством был запущен национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для ускоренного развития малого бизнеса. В 2020 году в связи с ситуацией в мире, вызванной распространением коронавируса, правительством России были введены меры поддержки граждан и экономики, которые предусматривали помощь социально незащищенным гражданам, а также малым, средним и микропредприятиям, сильнее всего пострадавшим от коронавируса.

Позже правительство подготовило новый пакет мер по поддержке экономики в связи с распространением COVID-19, а в 2022 году — пакет мер по поддержке экономики и новые предложения деловой организации в комплекс мероприятий, направленных на помощь бизнесу в условиях внешнего санкционного давления.

С 1 февраля 2022 года в России стартовал эксперимент по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать своё дело, на базе цифровой платформы МСП. Новая система позволит максимально упростить предпринимателям открытие, ведение и развитие бизнеса. Также реализуется масштабная программа по обучению предпринимателей всех возрастов. А для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет есть возможность получения грантовой поддержки на создание или развитие своих проектов.

Кстати, важно помнить, что именно малый и средний бизнес составляет опору реального сектора экономики и, благодаря своей уникальной мобильности и способности к быстрому освоению новых технологий, является незаменимым звеном инновационной экономики, повышения ее устойчивости, и в целом успешного движения вперед, calend.ru.

Сегодня, в рамках Дня предпринимательства, проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы, форумы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, развитию предпринимательства в целом.