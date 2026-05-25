«Добавьте перца»: в «Моглино» открылся завод по помолу специй

В семействе резидентов особой экономической зоне «Моглино» произошло пополнение – полноценно запущен новый завод по дроблению специй Openspice компании «Исма Тех». Как его появление улучшит вкус псковской экономики – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Для Псковской области это не просто запуск ещё одного производственного объекта, а появление современной площадки пищевой переработки, ориентированной на востребованный и тонкий сегмент рынка.

Завод расположился на территории особой экономической зоны «Моглино». Напомним, это площадка, наделенная специальным юридическим статусом и предоставляющая резидентам налоговые льготы и помощь для развития промышленных предприятий.

Как уже не раз сообщалось, компания-инвестор может приходить на площадку и максимально быстро осуществлять реализацию своих инвестиционных проектов. Все точки подключения к инженерным сетям находятся на границах земельного участка, все участки примыкают к дороге. Сама площадка спроектирована таким образом, чтобы на ее территории было возможно размещение производств различных классов.

Привлекателен и особый льготный режим: в течение первых пяти лет для инвесторов действует нулевая ставка налога на прибыль, которая в следующие пять лет повышается до 5% и в дальнейшем увеличивается до 13,5%. В течение 10 лет резидентов освобождают от уплаты налога на имущество и транспортного налога.

В соответствии с концепцией развития бизнеса, реализация проекта предполагала строительство современного производства по переработке специй и пряностей. Актуальность проекта обусловлена стабильным ростом российского и мирового рынка специй и пряностей и дальнейшими перспективами его развития. Объем инвестиций в ходе строительства вырос до 222 миллионов рублей.

Согласно бизнес-плану, на предприятии должно появиться 19 рабочих мест. Впечатляет и объем потенциальной продукции – до 800 тонн в год.

«По объёму продукции мы планируем выпускать до четырёхсот тонн в год, если брать работу в одну смену. Соответственно, если нужно будет увеличивать объёмы, мы выходим в две смены и делаем 800 тонн продукции. Мы можем работать круглосуточно и выпускать в разы больше», – сообщил генеральный директор «Исма Тех» Илья Герасимов.

Предприятие, благодаря современному оборудованию, способно превратить любой ингредиент или растение буквально в пыль. Фракция будет зависеть от заказчика, ведь спектр применения готовой продукции весьма широк – от пищевой продукции до сырья для фармкомпаний.

Поэтому на церемонии открытия присутствовали крупные игроки российской экономики – представители АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ООО «Олвин», ООО «Спайсторг - К», ООО «Могунция-Интеррус», ООО «Проммикс», ООО «КДВ Групп», ООО «Спасский и Партнеры».

«Переработка — это дробление, измельчение, помол обычный, помол особо тонкий, когда клиенту нужен помол, например, в сто или триста микрон, это почти пыль. Если это чайный завод, то мы для него делаем фильтр-пакетную фракцию. Если это фармокомпании, которые производят таблетки, лекарства, БАДы, для них нужен тонкий помол, чтобы это была именно пыль, поскольку она добавляется в таблетки», – добавил Илья Герасимов.

В ходе экскурсии всем гостям показали, какой путь прошёл проект от строительной площадки до полноценного производственного комплекса, а также познакомили с особенностями технологий помола и дробления специй. Именно такие детали обычно остаются за пределами потребительского взгляда, хотя именно они определяют качество, аромат, однородность и стабильность готового продукта.

Для наглядности присутствующим продемонстрировали, как происходит обработка имбиря. На глазах у всех сырье превратилось в тот самый молотый имбирь, который мы привыкли видеть на полках универмагов.

Кульминацией стало торжественное перерезание красной ленточки, которое ознаменовало полноценный запуск предприятия.

По словам заместителя министра экономического развития Псковской области Ольги Стефаненко, реализация проекта ООО «Исма Тех» обеспечит рост доходов бюджетов различных уровней, будут созданы новые рабочие места.

Появление в Псковской области таких крупных предприятий - само по себе значимое событие в жизни региона. Помимо очевидных плюсов в виде дополнительных налогов в псковский бюджет и рабочих мест, наверное, будет интересно осознавать, беря на полке магазина какой-нибудь товар или пачку таблеток в аптеке, что этот продукт изготовлен с частичкой чего-то псковского.

Андрей Николаев

Фото предоставлены ОЭЗ «Моглино»