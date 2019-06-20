Экономика

Завод «Сибирский гостинец» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Завод компании «Сибирский гостинец», расположенный в особой экономической зоне «Моглино», получил сегодня, 2 июля, разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева.

Ранее в эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове она отметила, что ПАО «Сибирский гостинец» подан иск к ОЭЗ «Моглино».

Напомним, компания «Сибирский гостинец» основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016 году пришла к в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». На псковском предприятии компания планирует производить продукты сублимационной сушки – сушеные грибы и ягоды, сухие каши, снеки и даже творог.

Здание завода достаточно быстро возвели, однако затем его запуск неоднократно откладывался. При этом в течение последнего года сообщалось, что предприятие находится в стадии пусконаладки.