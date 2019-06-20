Экономика

Нинель Салагаева надеется, что «Сибирский гостинец» получит разрешение на ввод в эксплуатацию уже в этом месяце

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева надеется, что «Сибирский гостинец» - резидент ОЭЗ «Моглино», который судится со своим арендодателем, получит разрешение на ввод в эксплуатацию уже в этом месяце. Свое мнение на этот счет она высказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы оказываем содействие друг другу. "Сибирским гостинцем" был подан иск, и мы будем разбираться в судебном порядке. Каждый будет отстаивать свою позицию. Но, несмотря на иск, у нас хорошие отношения с руководителями, их замами. К нам могут обращаться по каким-то вопросам, и мы стараемся их разрешить. Отношения конструктивные, - отметила Нинель Салагаева. - Мы заинтересованы, чтобы предприятие заработало, в наш бюджет шли налоги, а для наших жителей появились новые рабочие места».

Кроме того, замгубернатора добавила, что «Сибирский гостинец» - на стадии запуска: поданы документы на ввод в эксплуатацию, определены нормативные сроки.

«Надеемся, что разрешение на ввод в эксплуатацию резидент получит уже в этом месяце», - заключила Нинель Салагаева.

Напомним, «Сибирский гостинец» планирует производить сублимированные ягоды.