Экономика

Налоговая требует признать банкротом резидента ОЭЗ «Моглино»

Налоговая служба требует признать банкротом одного из резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», расположенной в одноименной деревне Псковского района. А именно - ПАО «Сибирский гостинец». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 3 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий, об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если они не уплачены в течение трех месяцев с тех пор, когда должны быть исполнены», - отметили в пресс-службе ведомства.

Также в пресс-службе добавили, что по пункту 2 статьи 6 этого закона производство по делу о банкротстве может быть возбуждено Арбитражным судом, если юридическое лицо должно не менее 300 тысяч рублей.

В управлении разъяснили, что на 1 августа у компании образовалась задолженность по обязательным платежам в федеральный бюджет в размере 5 637 761,81 рубль.

«Таким образом, у «Сибирского гостинца» имеются признаки несостоятельности по закону о банкротстве», - подчеркнули в ведомстве.

Если компания не гасит задолженность, уполномоченный орган - Федеральная налоговая служба - принимает решение о направлении заявления в Арбитражный суд о признании должника банкротом. Заявление направляется не ранее, чем через 30 дней с даты принятия решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика. А также - не позднее 90 дней со дня направления судебному приставу-исполнителю постановления налогового органа о взыскании налога, сбора, страховых взносов за счет имущества должника или соответствующего исполнительного документа.

В связи с этим 9 августа УФНС России по Псковской области обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением о признании ПАО «Сибирский гостинец» несостоятельным (банкротом).

Напомним, компания «Сибирский гостинец», основанная в 2012 году в Сургуте, в 2016 году пришла в Псковскую область и стала одним из резидентов особой экономической зоны «Моглино». На псковском предприятии компания планировала производить продукты сублимационной сушки: сушеные грибы и ягоды, сухие каши, снеки и даже творог.

Здание завода достаточно быстро возвели, однако затем его запуск неоднократно откладывался. При этом в течение последнего года сообщалось, что предприятие находится в стадии пусконаладки.