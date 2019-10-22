Экономика

Более 4 млн рублей направлено в этом году на развитие малого и среднего предпринимательства в Пскове

С 2014 года в Пскове в целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства действует муниципальная программа «Содействие экономическому развитию, инвестиционной деятельности» на 2015-2022 годы. На поддержку бизнеса направлена одна из ее подпрограмм и на реализацию ее мероприятий в 2018 году из бюджета Пскова направлено 4,4 млн рублей. В этом году на эти цели предусмотрено также более 4 млн рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, такую информацию привел сегодня, 24 октября, председатель комитета социально-экономического развития администрации города Марк Степаненков на заседании комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы.

Он сообщил, что по данным на 1 января текущего года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова зарегистрировано около 11 тысяч МСП, среди которых 32 средних предприятия, 537 малых и 10,4 тысяч микропредприятий. На эту же дату в Пскове числится более 5 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со Стратегией развития города Пскова до 2020 года, утвержденной решением Псковской городской Думы, приоритетными задачами являются развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП и содействие повышению их конкурентоспособности за счет субсидирования части затрат на оборудование и выставочную деятельность.

В части развития инфраструктуры имущественную и консультационную поддержку оказывает «Псковский бизнес-инкубатор», а также проект в сфере ремесленничества в рамках приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014 - 2020».

Кроме того, субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях предоставляют в аренду нежилые помещения, оказывают информационную помощь.

Марк Степаненков также доложил, что на территории города Пскова зарегистрировано 239 социально ориентированных некоммерческих организаций. Финансовая поддержка СО НКО осуществляется в рамках соответствующей муниципальной программы. В частности, поддержка организации инвалидов составила в прошлом году 500 тысяч рублей. Аналогичная сумма предусмотрена в бюджете на этот год.

Помимо этого, по итогам конкурсного отбора четыре СО НКО получили в 2018 году по 250 тысяч рублей. В этом году на реализацию социально значимых проектов трем организациям выделено в общей сложности 750 тысяч рублей. Также организована имущественная и информационная поддержка.