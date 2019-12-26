Экономика

В России может появиться союз улитководов

Новый отраслевой союз может появиться в России - ассоциация будет объединять фермеров, занимающихся разведением и выращиванием улиток. Как передает РИА Новости, об этом сообщил корпоративному изданию Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» фермер Сергей Балаев.

«После встречи с Владимиром Путиным мне стали звонить производители, занимающиеся улитками, из разных регионов России. Мы подумали: если в стране есть ассоциация звероводов, союзы оленеводов и птицеводов, почему бы не объединиться улитководам», - рассказал Балаев.

На встрече президента РФ с сельской общественностью в Адыгее в понедельник фермер поднял вопрос о включении производства улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности. Путин поручил Минсельхозу совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос. Уже в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил на заседании Госсовета, что разведение виноградных улиток получит статус сельхоздеятельности, что позволит производителям получать господдержку, в частности гранты.

Сергей Балаев уверен, что господдержка поможет российским улитководам выйти на новый профессиональный уровень, и они смогут ввезти маточное поголовье в Россию и сможем использовать земли сельхозназначения для выращивания улиток.

Напомним, улитки считаются деликатесным продуктом, а также служат сырьем для косметических средств.