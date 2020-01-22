Экономика

Настороженность и обеспокоенность вызвал в псковском бизнес-сообществе арест Александра Данилова

«Обеспокоенность и напряженность» вызвал в псковском бизнес-сообществе арест собственника автосалона №1 дилера KIA в Пскове на улице Леона Поземского, 114 Александра Данилова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной декриминализации статьи 210 УК РФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.





«Немногие в подробностях знают, откуда «растут ноги» и за что привлекают Данилова, но этот показательный арест вызывает некую обеспокоенность. А когда узнают, что его привлекают по 210-й статье, это наводит людей на разные мысли: где он что-то не так сделал и сделал ли вообще», - пояснил бизнес-омбудсмен.



Настороженность среди псковских предпринимателей после ареста Данилова отметил и президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. «В бизнесе есть настороженность. По любым поводам, не только поэтому. Когда в ту или иную сферу интересов правоохранителей попадает тот или иной предприниматель, это сразу отражается. Независимо от сферы их деятельности, - констатировал он. - На этапе проведения следствий фактура и специфика не разглашаются, и люди зачастую питаются слухами, не проверенными данными, и исходя из этого идут кривотолки. Если б этому придать больше открытости и огласки, можно было бы ожидать более структурированного мнения бизнес-сообщества. А так большинство примеряют к себе, может ли такое произойти с ними».





Директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин за свою деятельность не раз сталкивался с попытками привлечь его к уголовной ответственности. «Я отдаю себе отчет, в каком государстве живу, что могу ожидать от правоохранительных органов и государства и в каких условиях я веду свою предпринимательскую деятельность. С одной стороны меня радует, что руководство страны понимает, что такое недопустимо, что это надо менять, а с другой понимаю, что произошедшее с Александром Даниловым завтра может произойти с любым из нас. Не знаю, виноват он или нет — это решит суд, но то, как правоохранительные органы пытаются доказывать виновность, у меня вызывает сомнения», - пояснил Николай Рассадин.



По его мнению, в случае с Александром Даниловым можно было обойтись без ареста. «Прекрасно понимаю, для чего это делается в отношении предпринимателей, и на этом месте мог бы оказаться любой человек», - заключил он.



Ранее сообщалось, что 17 декабря 2019 года был задержан псковский бизнесмен, собственник автосалона №1 дилера KIA в Пскове на улице Леона Поземского, 114 Александр Данилов. На следующий день в автосалоне в рамках возбужденного уголовного дела прошли обыски. По данным источника ПЛН, задержание Данилова и обыски в «Киа» напрямую связаны с уголовным делом экс-замгубернатора Александра Кузнецова.