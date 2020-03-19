Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Ангарский дом для псковичей
Легендарный БГ в Пскове!
Резиновые сапоги: за и против
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
 
 
 
ещё Экономика 19.03.2020 12:161 Правительство РФ вводит мораторий для бизнеса по выплате страховых взносов и отсрочку на уплату аренды 22.03.2020 11:370 В ОЭЗ «Моглино» заверили, что угроза коронавируса не повлияла на графики реализации проектов ее резидентов 21.03.2020 17:110 Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса 21.03.2020 11:074 Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу 21.03.2020 09:593 Внеочередную индексацию зарплат и пенсий могут провести в России на фоне снижения курса рубля 20.03.2020 18:4217 Центробанк выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели
 
 
 
Самое популярное 19.03.2020 13:2128 Губернатор Михаил Ведерников сообщил о первых случаях коронавируса в Псковской области 20.03.2020 16:117 В Псковской области у 13 человек подозревают коронавирус 21.03.2020 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 17.03.2020 07:5620 Псковичи скупают крупы, макароны и сахар 18.03.2020 10:1454 ПсковГУ: Ренессанс или упадок?
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В ОЭЗ «Моглино» заверили, что угроза коронавируса не повлияла на графики реализации проектов ее резидентов

22.03.2020 11:37|ПсковКомментариев: 0

ОЭЗ «Моглино» следует рекомендациям администрации Псковской области и стремится к соблюдению всех санитарных норм профилактики эпидемии вируса. Однако, несмотря на карантин, который ввел ряд ограничений, особая экономическая зона работает в обычном темпе - строительные проекты выполняются согласно установленным графикам. Об этом сообщается в официальной группе ОЭЗ ППТ «Моглино».

«Наша цель, по-прежнему, состоит в том, чтобы предоставлять инвесторам и резидентам самый высокий уровень сервиса, коммуникаций и оперативного взаимодействия, при этом максимально обеспечивая здоровье и безопасность», - говорится в сообщении.

В управляющей компании ОЭЗ уточнили, что часть ее сотрудников переведена на удаленные рабочие терминалы. Ряд встреч проходят в режиме теле- и видео- конференций.

Посетителям ОЭЗ предлагаются проверки тепловизором. В офисе управляющей компании есть все необходимые материалы для санитарной обработки помещений.

В ОЭЗ ППТ «Моглино» также отметили, что мировая экономика начинает ощущать экономические последствия пандемии.

«По прогнозам аналитиков, величина прямых иностранных инвестиций в промышленность может сократиться на 5-15%. Диапазон этих показателей зависит от того, будет ли ситуация стабилизирована в первой половине 2020 года или захватит его вторую половину. Но есть и позитивные выводы. Экономическая теория нового века доказывает, что процесс роста капитальных вложений уже вышел далеко за рамки рыночных механизмов и основан сейчас на обмене знаниями, преодолевающими торговые ограничения и ориентированными на глобальную интеграцию. Это позволяет надеяться, что новые экономические ориентиры будут базироваться на принципах циклической экономики, концепции устойчивого развития и снижении социального неравенства как последствий экономической рецессии», - считают в управляющей компании ОЭЗ «Моглино».

Теги: #Моглино #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 607 человек
22.03.2020, 12:230 В правительстве назвали ответственных за обвал цен на нефть 22.03.2020, 11:590 Новый антирекород коронавируса - почти 800 умерших за сутки в Италии 22.03.2020, 11:370 В ОЭЗ «Моглино» заверили, что угроза коронавируса не повлияла на графики реализации проектов ее резидентов 22.03.2020, 11:291 Ложноположительный результат теста на коронавирус выявлен у мальчика из детского сада «Ягодка» в Пскове
22.03.2020, 11:150 В продуктовых магазинах появится оплата по лицу 22.03.2020, 10:480 Псковские отделения ПФР работают в штатном режиме, но с усиленными мерами по санобработке 22.03.2020, 10:250 «Аэрофлот» приостановил полеты в Индию, Швецию и Финляндию 22.03.2020, 10:032 МЧС разослало псковичам предупреждение об обязательной самоизоляции при возвращении из-за границы
22.03.2020, 09:426 В Пскове и Великих Луках организуют бесплатную раздачу медицинских масок 22.03.2020, 09:2712 Группа компаний «Спектр» приступила к подготовке проектирования исторического парка «Россия — моя история» в Пскове 22.03.2020, 09:190 Таксисты всего мира отмечают сегодня свой профессиональный праздник 22.03.2020, 08:581 Правительство обнулит таможенные пошлины на лекарства и медицинские изделия
22.03.2020, 00:016 Стихами своего любимого поэта поделился с подписчиками в Instagram Михаил Ведерников 21.03.2020, 22:2618 Шесть человек предположительно инфицировано коронавирусом в Псковской области на данный момент 21.03.2020, 22:180 В «Михайловском» досрочно приступили к санитарным работам, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного турпотока 21.03.2020, 22:000 Мастер парковки в Овсищах «зацепил» четыре машины
21.03.2020, 21:300 В Великом Новгороде появился первый пациент с подозрением на COVID-19 21.03.2020, 21:121 На улице Поземского залатали старые ямы. ФОТО 21.03.2020, 21:040 Агрегатор для взаимопомощи во время эпидемии коронавируса запущен в России 21.03.2020, 21:005 Михаил Ведерников рассказал про дистанционное управление из самоизоляции
21.03.2020, 20:390 Профилактический рейд в рамках работы с многодетными семьями прошел в Опочецком районе 21.03.2020, 20:072 Интерактив: спасибо, что убрали мусор на Красноармейской набережной 21.03.2020, 19:474 Приезд в Санкт-Петербург сейчас может быть опасен - губернатор Беглов 21.03.2020, 19:080 Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны
21.03.2020, 18:560 Снег обещают в воскресенье жителям Псковской области 21.03.2020, 18:410 Сезон краж велосипедов и мопедов начался в Пскове 21.03.2020, 18:251 Не следовать опасной весенней традиции призывает псковичей МЧС 21.03.2020, 18:090 «Русский Реквием» сыграют онлайн лучшие артисты Москвы под управлением дирижера Николая Хондзинского
21.03.2020, 18:000 ЧМ-2020 по хоккею отменили из-за пандемии коронавируса 21.03.2020, 17:450 Сайт, посвященный памяти старца Иоанна Крестьянкина, появился в сети Интернет 21.03.2020, 17:404 Кандидатуру на должность председателя Псковского облсовпрофа выдвинул профсоюз работников малого бизнеса 21.03.2020, 17:308 Въезд для российских граждан, постоянно живущих за границей и приезжающих в Псков для продуктовых закупок, могут ограничить
21.03.2020, 17:222 Нетрезвого гражданина на мопеде «Белка» остановила дорожная полиция в Пыталовском районе 21.03.2020, 17:110 Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса 21.03.2020, 16:360 Мужчину, прибывшего в Псков самолетом из Москвы, отправили на карантин 21.03.2020, 16:230 В Пскове обнаружена фальшивая пятитысячная купюра
21.03.2020, 16:041 Кардинальная перестройка молодежной политики в регионе дала свои позитивные результаты, по мнению главы региона 21.03.2020, 15:380 В Опочке продолжается капитальный ремонт автобусной станции 21.03.2020, 15:192 Разыскиваются очевидцы потасовки между неизвестным и водителем, сбившим девочку на улице Леона Поземского 21.03.2020, 15:040 Музей-заповедник «Михайловское» представляет на выставке в Москве пушкинские силуэты работы Александра Стройло
21.03.2020, 14:480 Конфликт из-за женщины стал причиной убийства псковича 21.03.2020, 14:419 Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом 21.03.2020, 14:267 В Псковской области нет дефицита аппаратов искусственной вентиляции легких 21.03.2020, 14:202 Пассажиры самолета «Москва-Псков» были досмотрены в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса
21.03.2020, 14:060 Больше 100 обращений по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило за сутки от псковичей в информационный центр 21.03.2020, 14:020 Псковская ГИБДД максимально сокращает прием посетителей в режиме «живой» очереди 21.03.2020, 13:511 «Мор вельми зол»: Как псковичи переживали эпидемии в средние века 21.03.2020, 13:393 Юлия Пересильд рассказала, почему ненавидела свою героиню в сериале «Зулейха открывает глаза»
21.03.2020, 13:176 Законно ли открытие в Борисовичах пивного магазина рядом с детским садом, объяснили в комитете по экономическому развитию 21.03.2020, 12:497 Названо число россиян, остающихся под наблюдением из-за пандемии 21.03.2020, 12:210 В пристройке к детскому саду «Золотой ключик» начались внутренние отделочные работы 21.03.2020, 11:545 Интерактив: сколько можно мусорить на Красноармейской набережной?
21.03.2020, 11:231 Фотофакт: Псков укрыло снегом 21.03.2020, 11:074 Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу 21.03.2020, 10:389 Все под контролем: губернатор Михаил Ведерников пожелал псковичам спокойных выходных 21.03.2020, 10:330 Розыски мужчины в резиновых сапогах продолжаются в Псковской области
21.03.2020, 10:171 Ограничений по передвижению между Псковской и Ленинградской областями нет - администрация 21.03.2020, 09:593 Внеочередную индексацию зарплат и пенсий могут провести в России на фоне снижения курса рубля 21.03.2020, 09:4111 Мы знаем, что делать - Вера Емельянова о ситуации с коронавирусом 21.03.2020, 09:328 Александр Козловский: Все мы несем ответственность за пожилых людей, находящихся в группе риска по заражению коронавирусом
21.03.2020, 09:010 Вторую великопостную Родительскую субботу отмечают сегодня православные верующие 20.03.2020, 23:125 Бельгийцев начали штрафовать за поездки на дачу 20.03.2020, 22:0117 Губернатор Ведерников пошутил на тему несоблюдения карантина и покупки BMW представительского класса 20.03.2020, 21:260 В Госдуме считают маловероятной амнистию к 75-летию Победы
20.03.2020, 20:572 13-летняя девочка сбита на улице Поземского в Пскове 20.03.2020, 20:461 Меры по повышению безопасности на дорогах Псковской области обсудили члены межведомственной комиссии 20.03.2020, 20:245 Федеральные ведомства будут ежедневно проверять наличие масок в магазинах 20.03.2020, 20:021 Транспортная прокуратура выявила нарушения на объектах железнодорожного транспорта Псковской области
20.03.2020, 19:412 Названы самые счастливые страны мира 20.03.2020, 19:2712 Россияне начали скупать холодильники 20.03.2020, 18:583 Роскачество рекомендует использовать антисептик с концентрацией спирта не менее 60% 20.03.2020, 18:4217 Центробанк выступил против прямой поддержки россиян наличными по американской модели
20.03.2020, 18:270 Сотрудник псковского СИЗО-1 стала серебряным призером чемпионата России по джиу-джитсу 20.03.2020, 18:274 В Великих Луках зафиксирован факт продажи «санкционных» фруктов из Евросоюза 20.03.2020, 18:210 В Псковской области подготовлен законопроект о присвоении почетных званий меценатам, наставникам и добровольцам 20.03.2020, 18:170 Избирательная комиссия Псковской области и МФЦ заключили соглашение о взаимодействии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.