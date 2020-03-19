Экономика

В ОЭЗ «Моглино» заверили, что угроза коронавируса не повлияла на графики реализации проектов ее резидентов

ОЭЗ «Моглино» следует рекомендациям администрации Псковской области и стремится к соблюдению всех санитарных норм профилактики эпидемии вируса. Однако, несмотря на карантин, который ввел ряд ограничений, особая экономическая зона работает в обычном темпе - строительные проекты выполняются согласно установленным графикам. Об этом сообщается в официальной группе ОЭЗ ППТ «Моглино».

«Наша цель, по-прежнему, состоит в том, чтобы предоставлять инвесторам и резидентам самый высокий уровень сервиса, коммуникаций и оперативного взаимодействия, при этом максимально обеспечивая здоровье и безопасность», - говорится в сообщении.

В управляющей компании ОЭЗ уточнили, что часть ее сотрудников переведена на удаленные рабочие терминалы. Ряд встреч проходят в режиме теле- и видео- конференций.

Посетителям ОЭЗ предлагаются проверки тепловизором. В офисе управляющей компании есть все необходимые материалы для санитарной обработки помещений.

В ОЭЗ ППТ «Моглино» также отметили, что мировая экономика начинает ощущать экономические последствия пандемии.

«По прогнозам аналитиков, величина прямых иностранных инвестиций в промышленность может сократиться на 5-15%. Диапазон этих показателей зависит от того, будет ли ситуация стабилизирована в первой половине 2020 года или захватит его вторую половину. Но есть и позитивные выводы. Экономическая теория нового века доказывает, что процесс роста капитальных вложений уже вышел далеко за рамки рыночных механизмов и основан сейчас на обмене знаниями, преодолевающими торговые ограничения и ориентированными на глобальную интеграцию. Это позволяет надеяться, что новые экономические ориентиры будут базироваться на принципах циклической экономики, концепции устойчивого развития и снижении социального неравенства как последствий экономической рецессии», - считают в управляющей компании ОЭЗ «Моглино».