Экономика

В Псковской области вырос оборот розничной торговли

В январе-апреле 2020 года оборот розничной торговли в Псковской области составил 38,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1 процент выше уровня соответствующего периода 2019 года. Только в апреле оборот розничной торговли составил 9 млрд рублей (на 8% меньше апреля 2019 года), сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка, в общем обороте розничной торговли в январе-апреле 2020 года составила 95 процентов (в апреле 2020 года – 97%).

В расчете на душу населения оборот розничной торговли в январе-апреле 2020 года увеличился по сравнению с январем-апрелем 2019 года на 3 процента и составил 61 тыс. рублей. В апреле 2020 года оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 14,3 тыс. рублей и по сравнению с апрелем 2019 года уменьшился на 5 процентов.

В январе-апреле 2020 года доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составила 50 процентов (в январе-апреле 2019 года – 49%). В апреле 2020 года удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий значительно увеличился и составил 54% (в апреле 2019 года – 49%).

Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в январе-апреле прошлого года составила 5 процентов от общего оборота розничной торговли, в апреле - 3 процента.

Оборот общественного питания в январе-апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6 процентов и составил 17,5 млрд рублей. В апреле по сравнению с тем же периодом 2019-го оборот общественного питания снизился на 30% (в сопоставимых ценах) и составил 330,3 млн рублей,