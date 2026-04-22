Названы операции через СБП, которые с мая станут платными

С 1 мая бесплатными для россиян останутся переводы самим себе до 30 млн рублей в месяц, другим гражданам до 100 тысяч рублей в месяц и в пользу государства (налоги, штрафы, пошлины) через Систему быстрых платежей. Но платными станут любые транзакции, где одной из сторон выступает коммерческая структура: от покупки кофе по QR-коду до перечисления гонорара самозанятому специалисту, рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

С 1 мая вводится дифференцированная шкала оплаты за переводы через СБП, размер которой привязан к сумме транзакции. Минимальный тариф составит 5 копеек (для сумм до 125 рублей), а максимальный - 3 рубля (для переводов от 6 тысяч до 1 млн рублей). Под новые правила подпадают операции категорий C2B (оплата товаров и услуг физическим лицом в пользу бизнеса), B2C (выплаты от бизнеса гражданам, например, страховые или призовые) и B2B (расчеты между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями). Принципиальным новшеством является то, что плата взимается за обе стороны операции - и за списание, и за зачисление денежных средств, пишет «Газета.Ru».

«Изменения напрямую затрагивают финансовые организации, которые являются клиентами ЦБ, а опосредованно - самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридические лица. Для этой категории участников рынка СБП становится инструментом с четко прогнозируемыми, хотя и возросшими издержками на эквайринг и межбанковские переводы. Что касается обычных граждан, то при совершении привычных переводов между физическими лицами тарифы ЦБ остаются нулевыми. Таким образом, рядовой пользователь не увидит новых строк «комиссия за перевод» в своем приложении, если только он не совершает платеж в адрес бизнеса», - отметил Трепольский.

По его мнению, вероятность того, что введение тарифов до 3 рублей приведет к ощутимому росту цен для конечного потребителя, крайне мала. В процентном соотношении комиссия в 3 рубля с перевода в 100 тысяч рублей составляет ничтожную долю (0,003%), что значительно ниже комиссий по классическому карточному эквайрингу, подчеркнул Трепольский. По его словам, для малого бизнеса и самозанятых это скорее вопрос «операционной гигиены» и учета микрорасходов. Тем не менее в высокооборотных нишах с низкой маржинальностью бизнес может попытаться переложить эти расходы на плечи клиентов, однако конкуренция в цифровой среде, скорее всего, удержит цены на прежнем уровне, считает финансист.

По его мнению, существует умеренный риск того, что отдельные банки могут использовать обновление тарифов ЦБ как повод для пересмотра своих внутренних комиссионных программ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако ЦБ жестко мониторит соблюдение предельных ставок в СБП, констатировал эксперт. Основная опасность кроется в технической плоскости: банки могут классифицировать некоторые переводы самозанятым как «коммерческие» даже в тех случаях, когда они носят личный характер, что потребует от пользователей более внимательного выбора цели платежа, считает финансист.