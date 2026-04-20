 
Экономика

Псковская область поднялась на 64-е место в РФ по просроченной задолженности населения

Псковская область поднялась на 64-е место в общероссийском рейтинге по просроченной задолженности населения перед банками. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

В Псковской области доля просроченной задолженности населения перед банками составила 5,39%. Изменение доли просрочки за 12 месяцев на 1 марта текущего года — 0,4%. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения — 329 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2025 год заняли следующие позиции:

  • 3 место - Санкт-Петербург;
  • 11 место - Ненецкий автономный округ;
  • 10 место - Архангельская область;
  • 25 место - Ленинградская область; 
  • 36 место - Мурманская область;
  • 37 место - Вологодская область;
  • 38 место - Калининградская область;
  • 39 место - Республика Карелия;
  • 56 место - Новгородская область. 

Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам у населения. По состоянию на 1 марта 2026 года доля просроченных кредитов в регионах находится в диапазоне 2,67% – 25,5%, а медианное значение доли просроченной задолженности - 4,75% против 4,28% на 1 марта 2025 года.

Регионом-лидером по платежной дисциплине стал Севастополь, где доля просроченных кредитов физическим лицам составляет 2,67%. Низкая доля просроченной задолженности в этом субъекте РФ сочетается с небольшим удельным объемом кредитов населения. Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены Крым (3,16%), Санкт-Петербург (3,23%), Чувашия (3,3%), Якутия (3,44%) и Москва (3,48%). 

С другой стороны, самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом сохраняется у Ингушетии (25,6%). Республика Ингушетия в последние два года характеризуется достаточно быстрым ростом просрочки. Так, по состоянию на 1 марта 2025 года рост за 12 месяцев составил 9,1 процентного пункта, а на 1 марта 2026 года – 4,6 процентного пункта. Таким образом, за последние два года прирост доли просроченной задолженности в Республике Ингушетии увеличился более чем в два раза. Эксперты отмечают, что хуже ситуация по доле просроченной задолженности в этом регионе была последний раз в 2017 году, когда доля составляла 27,6% от задолженности физических лиц.

