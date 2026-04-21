Новый iPhone в РФ подешевел почти на треть

Цены на технику Apple в России с начала 2026 года заметно снизились, рассказали их продавцы. Стоимость iPhone 17 сократилась на 25–30%, на старшие версии — на 15–20%, отметили в «М.Видео».

Основное падение стоимости произошло за последнее два месяца. Снижение по Apple Watch Series 11 достигает 30–35%, по моделям Ultra — порядка 20–30%.

Базовая модификация нового флагмана Samsung Galaxy S26 (12/256 ГБ) подешевела с 89,99 тысячи рублей до 84,99 тысячи (около 5–6%), в линейке Galaxy S26+ — на 5–10%, а в сегменте старших моделей Galaxy S26 Ultra — до 10–15% в зависимости от конфигурации, рассказали в компании, пишут «Известия».

По данным Fplus, стоимость iPhone, а также гаджетов Samsung в зависимости от конкретной модели в среднем сократилась на 8–10% по сравнению с началом года. Это объясняется ограниченным количеством товара на старте продаж в целом, что может приводить к завышению цен, также заметно и влияние курсовых колебаний.

Цены на iPhone за последние два месяца действительно заметно снизились, Samsung это коснулось меньше, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, в конце 2025 года крупные продавцы закупили столько гаджетов, что сейчас не могут их распродать, во всяком случае по высокой стоимости. На нее влияет снижающийся курс доллара: она сокращается вслед за укреплением рубля, объяснил эксперт.

Снижение стоимости — следствие затоваривания складов: продавцы переоценили спрос на дорогие гаджеты в условиях сокращающейся потребительской активности, и теперь вынуждены продавать его со скидками, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Цена — это многофакторная величина, которую определяют логистика, курс валюты, складские запасы, и спрос, согласились в Fplus.

«После новогодних и гендерных праздников спрос охладевает, поскольку, с одной стороны, покупательная способность граждан снижается, а с другой, наступил II квартал — традиционно низкий сезон, когда, как правило, не совершаются дорогие покупки, к числу которых относятся смартфоны iPhone и Samsung. Но предприниматели не могут сидеть с закупленным стоком, поскольку чем дольше они хранят товар на складе, тем больше ресурсов он «съедает», — объяснили в компании.

Поэтому бизнес принимает не самое приятное, но правильное решение — «освободить» вложенные в товар деньги и продавать с дисконтом — в нынешних экономических условиях это, пожалуй, единственный логичный шаг, считают в Fplus.