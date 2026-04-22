 
Экономика

Российские банки и маркетплейсы вступают в новую эру взаимодействия

0

Российские банки и маркетплейсы вступают в новую эру взаимодействия, готовясь к запуску совместных бизнес-решений, ориентированных на удобство клиентов. В интервью РБК первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова поделилась мнением о трансформации этих отношений.

По ее словам, эволюция взаимодействия между банками и маркетплейсами проходит через психологические стадии, и значительная часть из них уже осталась позади. «Это как в психологии: сначала отрицание, потом принятие, затем созидание. Этап отрицания в отношениях с маркетплейсами уже пройден», — утверждает Скоробогатова.

Она отметила, что изменения происходят с обеих сторон: банки пересматривают свои взгляды на экосистемы, а маркетплейсы начинают осознавать ограничения своих банковских моделей. «Маркетплейсы поняли, что, имея только свой банк, они не смогут предоставить клиентам все необходимые сервисы и продукты», — подчеркнула она.

Скоробогатова предсказывает, что следующим шагом станет формирование новых форм партнерства и совместных бизнес-моделей. «Сейчас обе стороны находятся на стадии принятия, и я вижу будущее в осмыслении новых бизнес-моделей между банками и маркетплейсами», — добавила она.

«Партнерство – это все-таки не кикбоксинг, а, скорее, танго, когда, чувствуя друг друга, вы должны договориться, что будет наилучшим для клиента, и как вы заработаете – и один партнер, и второй. Это непростой диалог, но он начнется. Насколько успешным он будет, покажет время», — резюмировала Ольга Скоробогатова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026