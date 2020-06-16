Экономика

Уникальный новоржевский лимонад скупают ящиками — Николай Тесля

Лимонад, который производится в городе Новоржеве по уникальной рецептуре, скупают ящиками. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ Николай Тесля, перечисляя продукцию псковских производителей, которая стала узнаваемой и пользуется успехом не только у жителей области, но и у гостей из других регионов.

«Уникальное производство сохранилось в Новоржеве. Это известный бренд, особенно он нравится жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти. Приезжают и скупают его ящиками», - рассказал гость студии. Также он отметил уникальность пушкиногорского овсяного печенья и хлебобулочных изделий, которые по старинным технологиям выпекаются в дровяных печах в Новоржевском и Невельском районах, и оценил качество выпечки Великолукского и Бежаницкого района.

«Производство современное, высокотехнологичное, но они придерживаются традиционных рецептов, и покупателям эта продукция нравится, - сказал Николай Тесля. - Знаменитым стал и сувенирный пряник из Новосокольников. Он тоже стал визитной карточкой Псковщины и востребован в туркластере. Вкусный, красивый и эстетично оформленный».

Также председатель облпотребсоюза отметил и псковский иван-чай — планируется наладить его продажу в одной из федеральных торговых сетей.

Кроме того, Николай Тесля отметил большие объемы заготовительной деятельности, которая ведется в Псковской области под эгидой облпотребсоюза. «Объем заготовительной деятельности у нас 500 млн рублей. Даем возможность сельским жителям зарабатывать, находясь в непростой жизненной ситуации. По лекарственному сырью мы в России лидеры, и в сухом измерении у нас заготавливается 135 тонн лекарственного сырья (в год — прим. ред.)», - уточнил он.