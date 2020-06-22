Экономика

Задолженность по зарплате псковских организаций составляет почти 110 млн рублей

По состоянию на 1 июня, просроченная задолженность по заработной плате организаций в Псковской области составила 109,7 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, это на 2,8 млн рублей или на 2,7 процента больше, чем на 1 мая. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 июня, составила 1111 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 98,7 тыс. рублей.

Основная часть просроченной задолженности по заработной плате (94,2%) сложилась в организациях обрабатывающих производств.