Экономика

В Псковском бизнес-инкубаторе объявили конкурс на предоставление в аренду девяти офисов

Псковский бизнес-инкубатор объявил об очередном, 60-м конкурсе на предоставление в аренду офисных помещений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в муниципальном учреждении, на конкурс выставлено 9 лотов - помещения площадью 31,2 кв. м, 32,8 кв. м, 22,5 кв. м, 27,8 кв. м, 31,6 кв. м, 23,6 кв. м, 18,1 кв. м, 25,8 кв. м и 20,5 кв. м.

Смотрите также Псковский бизнес-инкубатор вернулся к работе в штатном режиме

Офисы оборудованы всеми необходимыми коммуникационными системами, системами пожарной и охранной сигнализацией. Помещения оснащены мебелью, необходимой оргтехникой и компьютерами, доступом в Интернет по оптоволоконному каналу, имеется коллективный доступ к факсу, копировальному аппарату, цветному принтеру и сканеру.

Принять участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатор могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и ведущие деятельность в Пскове. Важное условие - с момента регистрации должно было пройти не более трех лет. Подтвердить принадлежность конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) может только наличие данных об МСП в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе является бизнес-план.

Заявки принимаются до 13 августа 2020 года по адресу: Псков, Набережная реки Великой, 6, каб. 27.

Консультации по конкурсу можно получить у специалистов бизнес-инкубатора по тел.: 29-10-34, 29-10-32, 29-12-68.