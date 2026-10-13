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Комитет Госдумы по физкультуре и спорту рассмотрел проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

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Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рассмотрел ряд вопросов повестки дня, в том числе проект бюджета страны на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов перед первым чтением, сообщил депутат Государственной Думы IX созыва Антон Мороз в Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

В ходе заседания участники встречи также рассмотрели ряд организационных вопросов, касающихся деятельности комитета. В частности, сформировали план работы коллегиального органа на текущую осеннюю сессию.

 

Ранее сообщалось, что на внеочередной сессии ЗакСа, которая состоится 15 октября, планируется поднять вопрос об изменениях в областной бюджет на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.

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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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