Комитет Госдумы по физкультуре и спорту рассмотрел проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту рассмотрел ряд вопросов повестки дня, в том числе проект бюджета страны на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов перед первым чтением, сообщил депутат Государственной Думы IX созыва Антон Мороз в Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

В ходе заседания участники встречи также рассмотрели ряд организационных вопросов, касающихся деятельности комитета. В частности, сформировали план работы коллегиального органа на текущую осеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что на внеочередной сессии ЗакСа, которая состоится 15 октября, планируется поднять вопрос об изменениях в областной бюджет на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.